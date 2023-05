Julieta Poggio desmintió los rumores de participación en la secuela de "Floricienta"

La ex participante de "Gran Hermano" habló sobre la posibilidad de trabajar con Cris Morena en otro proyecto.

Julieta Poggio fue mencionada como posible protagonista de "Margarita", la secuela de "Floricienta" que está desarrollando Cris Morena para HBO. Según había sugerido Ángel de Brito, la ex participante de "Gran Hermano" encabezaría el elenco de la tira junto con Marcos Ginocchio, ganador del reality.

Sin embargo, a través de un vivo que hizo desde su cuenta oficial de Instagram, Julieta dejó entrever que no será parte de “Margarita”, aunque sí está en contacto con Cris Morena por otro posible proyecto del que no dio más detalles.

https://twitter.com/LaCritiok/status/1662207666196758528 Julieta Poggio desmiente los rumores que indican que seria parte del elenco de Margarita, la nueva tira de Cris Morena pic.twitter.com/gpNv6kM1Aa — Nahuel Saa (@LaCritiok) May 26, 2023

"Me preguntan mucho sobre Cris Morena y no sé si puedo hablar mucho, pero bueno, ojalá que así sea. Ojalá, ojalá", expresó Julieta en sus redes, cruzando los dedos. Su hermana Lola, que estaba participando de la transmisión, aclaró: "Pero podemos decir que lo de 'Margarita' no", mientras negaba con la cabeza.