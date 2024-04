Jueves de estrenos: qué ver en cines esta semana

Desde su resonante film “Llámame por tu nombre” de 2017, cada nuevo trabajo de Luca Guadagnino genera expectativa. El realizador retoma en “Desafiantes” la impronta queer que atraviesa, ya sea por el género de sus producciones, como su anterior “Hasta los huesos” de 2022 (que trata de una historia de amor entre dos jóvenes caníbales), o por los vínculos sexoafectivos disidentes de sus protagonistas, como en su serie “We Are Who We Are” o en la propia “Llámame por tu nombre”.