Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

La Policía reportó que el violento incidente sucedió en la tarde del domingo en Freyre al 2100, en la zona norte de Rosario. El chico fue detenido en ese lugar

El hombre herido de una puñalada por su hijo está internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

Un chico de 18 años fue detenido acusado de herir de una puñalada a su padre en medio de una violenta discusión. El hecho sucedió el domingo a la tarde en Freyre al 2100, en la zona norte de Rosario.

El caso fue denunciado a la Central de Emergencias 911 por una mujer que es madre de la víctima y abuela del agresor.

Según de la mujer que fue testigo del hecho, su hijo Darío G, de 38 años, comenzó a discutir con su hijo Tomás cuando en un momento dado el muchacho tomó una cuchilla con mango de madera y le aplicó una puñalada al padre en el abdomen.

De acuerdo con esa versión, tras la agresión el joven se fue corriendo a encerrarse en el dormitorio. Cuando llegó la Policía al lugar, los agentes detuvieron al muchacho y trasladaron a la víctima al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

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El incidente fue notificado a la fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva Andrea Vega y también se le dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI). Los voceros también reportaron el secuestro de un cuchillo.