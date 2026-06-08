El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari tras el velorio: "Que su música no pare nunca más"

Tras una despedida multitudinaria en Avellaneda, familiares del Indio Solari agradecieron el acompañamiento y compartieron una conmovedora reflexión sobre su legado

Tras el cierre de la despedida pública de Carlos Indio Solari , su familia difundió un emotivo mensaje de agradecimiento a los cientos de miles de fanáticos que participaron del velorio realizado en Avellaneda.

El texto fue publicado luego de que finalizara la ceremonia que durante más de 18 horas reunió a seguidores de todo el país para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito" , expresaron.

La familia también agradeció tanto a quienes se acercaron al microestadio de Villa Domínico como a quienes acompañaron el duelo desde distintos lugares.

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"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", señalaron.

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"Dolores dulces que duran toda la vida"

Uno de los pasajes más conmovedores del comunicado recordó una frase del propio músico sobre las despedidas.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", escribieron.

El mensaje concluye con una imagen vinculada a la música, una de las pasiones que marcó la vida y la obra de Solari.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese".

Y cerraron con una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre los fanáticos: "Que su música no pare nunca más".