Zendaya será la protagonista de la nueva película de Luca Guadagnino

Desde su elogiada “Call Me by Your Name”, Luca Guadagnino logró generarse un público atento a sus propuestas narrativas y estéticas. Además, a nivel casting, supo reconocer y jerarquizar a jóvenes tan populares como talentosos, como Timothée Chalame, quien protagonizó “Call Me…” y también la más reciente “Bones and All” (2002).