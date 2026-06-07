"Hasta que entren todos": la última despedida al Indio Solari podría extenderse un día más

Estimaron que cerca de un millón de personas se había acercado a Villa Dominico para decirle adiós a su ídolo

Cientos de miles de fanáticos se acercaron al polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, para dar el último adiós a Carlos "Indio" Solari, excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el pasado viernes a los 77 años. Según fuentes oficiales, la fila de gente que se acercó llegó a tener en algún momento casi ocho kilómetros de extensión.

"Hasta que entren todos", fue el anuncio de la familia del Indio Solari al referirse a la duración del multitudinario velatorio, por lo que podría extenderse durante todo el lunes.

Voceros del Ministerio de Seguridad estimaron que cerca de un millón de personas había participado de la convocatoria.

El velatorio se inició aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando ya había una multitud que aguardaba para ingresar en el polideportivo de Parque Dominico. Unas 15 mil personas por hora pasaban junto al cajón cerrado del exlíder de los Redonditos.

Figura central del rock nacional, Carlos Solari murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Desde hacía una década luchaba contra la enfermedad de Parkinson, que hizo que se alejara de los escenarios.