El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche El viernes nuevamente sobrevuelan las amenazas de lluvia en una inauguración de Fiesta de Colectividades 5 de noviembre 2025 · 23:45hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 21º y cielo con nubosidad variable durante toda la jornada, para cerrar con algunas chances de lloviznas nocturnas. Para el viernes se anuncian posibles lluvias aisladas hasta la tarde que podrían alcanzar el inicio de la Fiesta de Colectividades.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del este, con un registro de 10º y cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 15º. Para la tarde se espera cielo nublado con una máxima de 21º, y a la noche hay algunas chances de lloviznas con una marca de 17º.

El viernes podría empezar con lloviznas, y desde la mañana y hasta la tarde hay entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas, con cielo nublado en la noche. La temperatura estaría entre 18º y 12º.

El sábado estaría mayormente nublado, con una máxima de 22º y una mínima de apenas 9º.

El domingo empezaría un repunte en las condiciones, con cielo parcialmente nublado, 27º de máxima y 12º de mínima. La semana arrancaría con algunas nubes, con una máxima de 28º el lunes y de 27º el martes.