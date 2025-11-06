La Capital | Ovación | Coronel Aguirre

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

El equipo de Villa Gobernador Gálvez venció a Newell's, en el adelanto de la 13 fecha en Rosarina. Quedó a un punto de Pablo VI, líder en primera división

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de noviembre 2025 · 20:01hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Aguirre se alzó con el triunfo ante Newells y ahora espera una victoria del Charrúa ante Pablo VI para seguir ilusionado con el título.     

Coronel Aguirre campeón 2024. La institución se quedó con el bicampeonato de la Rosarina de Fútbol.

Con tanto de Bruno Ojeda, Coronel Aguirre derrotó a Newell's 1 a 0 quedó a un punto de Pablo VI en la lucha por la obtención del título en la Asociación Rosarina de Fútbol. El encuentro entre el rojiverde y el rojinegro fue el adelanto de la 13ª fecha en la Zona Campeonato.

Con este resultado, el equipo de Villa Gobernador Gálvez se ilusiona con ganar el tercer título consecutivo, ya que sumó 24 puntos y se puso a tiro de los papales, que mandan la zona con 25 unidades.

El primer título lo consiguió en la temporada 2006, y luego repitió en el 2009 y 2018. Y en las temporadas 2023 y 2024 se alzó con el bicampeonato.

Aguirre 2024
Aguirre le ganó a Newell's por la mínima

En el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi, el Coronel pudo levantarse con una importante victoria ante Newell's por la mínima diferencia y así se olvidó de la derrota que sufrió ante Unión por 2 a 0 en Álvarez en la fecha pasada.

El elenco rojiverde, comandado por Damián Ledesma y Germán Rivarola, ahora estará pendiente del encuentro que disputará el líder Pablo VI ante Central Córdoba, el domingo a las 15, en la cancha de los canarios.

Pablo VI quiere hacer historia

Con un triunfo ante Central Córdoba los papales se consagrarían y obtendrían su cuarto título en la Rosarina. Las anteriores conquistas fueron en la temporada 2007 bajo la dirección técnica de los hermanos José y Antonio Previtti, en 2013 con Silvio Lingiardi, y en 2014 nuevamente con la dupla técnica conformada por los Previti, en el recordado partido que goleó a Newell's 4 a 2 en el Coloso del Parque.

El programa de partidos en la Zona Campeonato también jugarán Adiur v. Rosario Central y Morning Star v. Unión de Álvarez. Todos los encuentros comenzarán a las 15.

En la Zona Permanencia jugarán Sportivo de Álvarez v. Gálvez, Tiro Suizo v. Provincial, San Telmo v. Oriental y Banco v. Tiro Federal.

