La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La Norma ISO 9001 es una herramienta que permite impulsar la mejora continua de los procesos para asegurar su transparencia, confiabilidad y eficacia

6 de noviembre 2025 · 16:46hs
Cecilia Scandolo

Cecilia Scandolo, Franco Bartolacci y Carina Gerlero. 

 

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) recertificó su sistema de gestión de calidad con la norma IRAM-ISO 9001:2015. Esta certificación del sistema de gestión de la calidad permite obtener mayor reconocimiento, mejorar la imagen y la credibilidad de la institución, aumentar la satisfacción de quienes reciben los servicios que presta la institución y generar mayor motivación en los integrantes de la institución.

"Nuestra Universidad reacreditó con solvencia sus sistemas de calidad en la gestión de procesos de emisión de diplomas y desarrollo de cursos a distancia. Un paso más que consolida los procesos de mejora continua y prestigia a la UNR", precisaron desde la UNR.

"Las universidades estamos siempre en pleno proceso de mejora, cuidando y resguardando la excelencia y la calidad. Luego de un proceso de auditoría externa, hoy tenemos la satisfacción, como lo venimos haciendo desde 2009, de garantizar eso con certificación internacional que acredita que cumplimos con los parámetros que nos garantizan formación pública de excelencia y una gestión que acompaña eso", sostuvo el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Cabe destacar que desde el año 2010 al presente se incorporaron y certificaron los siguientes alcances al sistema de gestión de la calidad:

►Otorgamiento de títulos de grado y posgrado y emisión de diplomas. Universidad Nacional de Rosario (Certificado Nº RI-9000-3923. Agosto 2010).

►Planificación y desarrollo de carreras y cursos a distancia. Universidad Nacional de Rosario (Certificado Nº RI-9000-3923/I Junio 2021).

►Registro y certificación de la formación del estudiante de la carrera de Odontología (Certificado Nº RI-9000-4176. Agosto 2010).

►Registro y certificación de la formación del estudiante de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Agrarias (Certificado Nº RI-9000-4598. Junio 2012).

>>Leer más: Empresas, instituciones y graduados ya se sumaron al programa de solidaridad universitaria de la UNR

►Registro y certificación de la formación del estudiante de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (Certificado Nº RI-9000-6093. Noviembre 2014).

►Registro y certificación de la formación del estudiante de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. (Certificado Nº RI-9000-8928. Enero 2019).

►Registro y certificación de la formación del estudiante de la carrera de Abogacía. Facultad de Derecho. (Certificado Nº RI-9000-10326. Diciembre, 2021).

