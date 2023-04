Jey Mammon habló de su futuro laboral: "La tele es mi lugar pronto vamos a volver"

En declaraciones a Paparazzi, el ex conductor de "La peña de morfi" , el animador aseguró que no siente rencor por el tratamiento que los medios le dieron a su caso . “¿Por qué voy a estar enojado?”, comentó cuando le preguntaron por su relación con su colegas y amigos que le soltaron la mano. Y aunque le hicieron una consulta directa sobre el tema, se rehusó a comentar la posible participación de Benvenuto en "Bailando por un sueño".

“ No opino de eso. ¡Gracias! ”, aseguró tajante. No obstante, cuando le preguntaron si ya había definido su futuro laboral, el humorista dejó abierta la posibilidad de volver a la pantalla chica, donde hizo famoso a su personaje Estelita y condujo con éxito "Los mammones" por América. “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio” , afirmó sin ocultar su optimismo sobre su regreso al ruedo.

Lo cierto es que el conductor de TV mantiene una buena relación con Jésica Cirio , ex compañera en el programa de los domingos al mediodía en la pantalla de Telefe. Vale recordar que después de la acusación de abuso sexual de la que fue blanco el mediático, el canal decidió dejarlo afuera del aire. Desde ese momento, se mantuvo alejado de los medios y habló con cuentagotas para dar a conocer su versión de los hechos .

Nazarena Vélez volvió a cargar contra Jey Mammon

Nazarena Vélez dejó bien en claro cuál es su postura respecto a Jey Mammon, quien supo ser su gran amigo, después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso cuando era menor de edad. La panelista de "LAM", el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito por América, aseguró que no puede "bancarlo" en esta situación.

“Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años”, dijo la panelista de "LAM".

“Para mí es una situación muy difícil y es muy doloroso. Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo”, añadió Naza.

Y concluyó: “Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un soret…, y en estos temas soy un soret... Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona”.