Nazarena Vélez sobre Jey Mammon: "Es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo"

" Creo cada palabra de Lucas, creo que debe haber más Lucas que por vergüenza o dolor no se animan a denunciar . El que lo hace una vez, lo hace varias veces. No puedo creer que la Justicia se lave las manos. Algo hay que hacer con las leyes, a las criaturas hay que protegerlas de por vida. La basura que hace una cosa así, tiene que pagar de por vida. Es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa", aseveró Nazarena.

Pensé que Nazarena Vélez iba a ser de las primera que le iba a lavar la cara a Jay Mammon, pero NO, me equivoqué . Cito textual: “Es difícil saber que querías a un monstruo”. “Es paralizante saber que dejé a mis hijos cerca de él”. “Lo creo CADA PALABRA a Lucas Benvenuto” pic.twitter.com/hKM5iXbPxZ

Luego,"Quiero aclarar que yo nunca lo conocí a Lucas, seguramente él me habrá hecho referencia a Lucas, como a otras personas con las que salía, lo que nunca dijo es que era menor de edad. Él se cuidaba mucho para que no lo vean con un menor de edad. Jamás imaginé que era un abusador, si no no le hubiese abierto las puertas de mi casa para que se relacione con mis hijos". Por último, pidió: "Deseo con mi alma que se haga Justicia por Lucas y por todos los Lucas que fueron abusados”

Vélez se encontraba en el piso de LAM cuando el jueves 23 de marzo trascendió públicamente la noticia de la denuncia contra Jey Mammon. En ese momento, la panelista rompió en llanto y aseguró estar “destrozada” y “shockeadísima”.