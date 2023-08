Jésica Cirio reveló el vínculo que la une a un compañero de trabajo La conductora de La Peña de Morfi, recientemente separada del político Martín Insaurralde, fue relacionada con un integrante del ciclo y ella contó los detalles 29 de agosto 2023 · 18:53hs

Jésica Cirio y Rodrigo Gascón mantuvieron un picante diálogo que reavivó los rumores de romance, pero la conductora negó que sean pareja.

Cuando Jésica Cirio se separó del referente kirchnerista bonaerense Martín Insaurralde, un fuerte rumor vinculaba a la conductora con un compañero suyo en La Peña de Morfi: el chef Rodrigo Gascón. Los programas de espectáculos se hicieron eco por entonces de esa versión. Sin embargo nada se confirmó. Pero este domingo la modelo y el cocinero tuvieron un picante ida y vuelta durante el ciclo, que reeditaron la especulación de un eventual romance. Ella elogió un plato y aseguró que la habilidad gastronómica de su compañero era un plus en una cita romántica. Y él fue directo con la respuesta que sorprendió a todos: "¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”.

El hecho no pasó desapercibido y encendió las alarmas entre los periodistas del ambiente. Por eso en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Adrián Pallares le preguntó a Cirio por su vínculo con Gascón tras ese pícaro diálogo. “No, chicos, me re sorprendió. No entendí nada. Me quedé tipo, ‘Rodrigo, ¿es real lo que me estás diciendo?’. Como que, no sé...”, expresó.

“¿Tiene chance o no tiene chance? Porque comer vas a comer rico”, quiso saber Nancy Duré, y la conductora aclaró que tienen una excelente amistad y no ve chances que pueda cambiar el tipo de relación que los une. “Sinceramente es como un primo. No me lo imagino. Te juro por Dios. Tenemos otro tipo de relación, que no me lo puedo imaginar de otra manera”, remarcó Cirio.

Ya que la también modelo accedió a hablar de su vida sentimental, Virginia Gallardo aprovechó la oportunidad y la consultó por los rumores de un supuesto romance fugaz con el influencer Momo Benavides. “No es real”, respondió.

Y Jésica Cirio aprovechó también para desmentir vínculo alguno con el Pocho Lavezzi. “Ay, no chicos, por favor. Todo mentira. Nunca me lo crucé en Ibiza. Todo fue un chamuyo. Nada que ver”, sentenció. El sugestivo ida y vuelta entre Cirio y Gascón Jésica Cirio tuvo un intercambio picante con el chef Rodrigo Gascón este domingo en La Peña de Morfi. Todo comenzó cuando el cocinero preparaba una hamburguesa con muchísima panceta y la conductora quiso saber cómo él sorprendía a las chicas en la cocina. La locutora del ciclo comentó: “Imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”. A lo que Cirio respondió: “No, me vuelvo loca. Es el mejor chef del mundo si te hace esto”. Y enseguida le preguntó a él: “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”. Ya a esa altura la conversación había ingresado en un tramo de incierto desenlace. “Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió el cocinero. “Es como tu plus, tu carta de presentación”, lanzó Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, sostuvo el chef. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, expresó la conductora. Ahí, directo, el chef le preguntó a Jésica: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”. La conductora quedó sorprendida por la pregunta y la locutora volvió a intervenir: “Ay, ay, ay ¿qué pasó? ¡Se la jugó!”. “No que te cocine yo, que te cocinen”, se corrigió Rodrigo. “Me conformo”, respondió Cirio. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, dijo el cocinero y sumó: “No se esperaba la pregunta esa”.