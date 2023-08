Jennifer Lawrence regresa al cine con una comedia sexual y picante

“Siempre he querido hacer una comedia. Y he leído muchos guiones”, dijo Lawrence a The Associated Press durante una entrevista sobre la esperada temporada de cine de verano (boreal). “Simplemente no leí nada que fuera lo suficientemente divertido”, explicó.

Con Lawrence como protagonista y productora, la película se convirtió en una mercancía caliente, con servicios de streaming y estudios compitiendo por los derechos para hacerla. Al final, se decantaron por Sony Pictures y por un estreno tradicional en cines.

feelings.jpg Extraña pareja. La protagonista junto al joven que intentará seducir.

“Escribí esta película para ella porque sabía lo divertida que era y quería que todo el mundo lo supiera. La gente sabe que es divertida, pero la querían en una comedia. Pensé, sí, sé cómo hacer esto. Sé cómo escribir su voz”, explicó Stupnitsky. “Recuerdo que le dije: «Quiero que experimentes la sensación de estar sentada en un teatro con cientos de personas riéndose». Ha tenido muchas, muchas experiencias en el cine, pero no ha tenido una como esta”, remarcó.

En “Hazme el favor”, el personaje de Lawrence, Maddie, está pasando una mala racha con el dinero. Como conductora de Uber sin auto, se encuentra en un aprieto acuciante. Así que cuando encuentra este anuncio con la promesa de un Buick Regal como pago, muerde el anzuelo. En un clip que Sony presentó a los propietarios de salas de cine en la convención CinemaCon, Maddie se encuentra por primera vez con Percy (Andrew Barth Feldman), de 19 años, y lleva un minivestido rosa provocador y tacos altos, y se muestra abiertamente coqueta y disponible.

“Va vestida como ella cree que es la idea que tiene un chico de 19 años de una fantasía sexual. Y se equivoca”, dijo Stupnitsky. “Es como el único chico al que no puede seducir”. La situación se intensifica a partir de ahí cuando ella intenta llevarlo a su casa. El cree que está siendo secuestrado y, como sabe cualquiera que haya visto adelantos de la película, ella termina siendo rociada con gas pimienta. Pero también hay un núcleo dulce en la película. “El anhela una conexión, que es lo que ella también necesita, pero aún no lo sabe”, comentó el director. “Ella quiere conseguir el auto y seguir con su vida. Pero él la está obligando a tomar las cosas con calma y llegar a conocerlo y tener intimidad, en cierto modo, de una manera platónica”, explicó.

La experiencia, dijo Lawrence, fue genial, ayudada por su conexión con su coprotagonista más joven. “La verdad es que nos reímos todo el día”, contó. “A veces me metía en la cama después del trabajo y me reía antes de ir a dormir, sólo pensando en la filmación. También estaba triste porque pensaba: «Dios, simplemente no voy a tener lo mismo otra vez. Esto es muy singular»”, expresó.

estreno.jpg El director (a la izquierda) junto a los protagonistas en la alfombra roja.

Como productora de la película, la actriz ya pudo verla con público y experimentar esa gran risa comunitaria que prometió Stupnitsky. “Fui a una proyección de prueba y me senté atrás”, dijo. “Fue bastante extraordinario”, afirmó. Ella sabe que cada película es una apuesta, pero está bastante segura de “Hazme el favor”. “Realmente nunca se sabe. Podrías pensar que el público quiere esto y no es así. Y ciertamente he tenido mis experiencias al respecto. Es una mezcla de instinto y mirar la información que tenés. Sabía que lo que teníamos era la película más divertida que alguien jamás hubiera visto, no tengo dudas al respecto, y sabía que Gene (Stupnitsky) era el que podía hacerlo”, comentó.

“Hazme el favor” también es el primer gran estreno en cines de Lawrence en algunos años, desde la película de X-Men de 2019 “Dark Phoenix”. Sus películas más recientes han sido principalmente estrenos en streaming, como “Don't Look Up” (“No miren arriba”), de Netflix, y “Causeway”, de Apple, que también produjo. “Creo que con esta comedia el público realmente recordará por qué la aman a ella”, concluyó el director.

A los 32 años, Jennifer Lawrence está considerada la actriz joven más talentosa de Estados Unidos. Sus películas han recaudado más de seis mil millones de dólares en todo el mundo, principalmente gracias a la saga de “X-Men” (2011-2019) y “Los juegos del hambre” (2012-2015). Sus trabajos con el cineasta David O. Russell le valieron muchos premios: con “El lado luminoso de la vida” (2012) ganó el Oscar a la mejor actriz protagónica, y con “Escándalo americano” (2013) se llevó un premio Bafta. Lawrence también recibió premios Globo de Oro por ambas películas y por su interpretación de la empresaria Joy Mangano en el film biográfico “Joy” (2015).