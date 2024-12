La euforia de Javier Milei al recibir la espada de los ThunderCats

“Ahhh jajaj la espada de León -O”, dijo maravillado el presidente. El conductor, hábil en el manejo de su personaje de incrédulo para mantener activo un tema que está rindiendo al aire, le dijo: “No le podés agradecer con tanta alegría la espada de León O. ¡Sos el presidente de la Argentina, no te puede alegrar!”.

“¿Cómo que no? Esta se la llevo a (Federico) Sturzenegger para que corte … la fase 2 de la motosierra", comentó. Tronco volvió a entrar en acción y explicó: “No entiendo cómo a nadie se le ocurrió regalarte esto. León-O decía ‘Espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente’. Y para gobernar la Argentina tenés que ver más allá ”. La espada crecía de tamaño y empoderaba al protagonista.

Luego le dijeron que podían ponerle filo, pero que tenga cuidado. “En la campaña cuando andaba con la motosierra, dentro de todas las operaciones que me hicieron, una imbécil dijo: ‘Casi le corta la cabeza a (Carolina) Píparo”. Me habían traído una motosierra que lanzaba humo pero no cortaba”.

Sobre el final, Fantino volvió a repetir que no se podía poner contento con eso y hasta fue un poco más allá. “No te regaló un acuerdo con el FMI. Pero, esperá, ¿Quién es León - O? ¿Qué es esta espada que no lo sé?”.

“Ya está se terminó la nota. O te vas Alejandro, o me voy yo”, dijo Milei en tono jocoso y posó para una foto con la espada.