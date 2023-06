James Cameron tras su visita a Jujuy: "Me han tendido una emboscada"

Una vez finalizada su visita al país, Cameron dio una entrevista con el diario El País donde reflexionó sobre lo ocurrido en su paso por Jujuy y aseguró que se sintió utilizado por el gobierno local para lavar su imagen.

“Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante. Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan”, afirmó el cineasta.

“Espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar. Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas”, reforzó Cameron, que sostiene un alto compromiso contra el cambio climático a través de su organización sin fines de lucro.

El director de “Avatar”, que es una analogía de un avance extractivista sobre una comunidad originaria, se hizo eco de comunicación de los pueblos locales sobre la situación en Jujuy: “No puedo hablar por las comunidades porque todavía no he podido hablar con ellas, pero he sido bien informado. Parece que uno de los grandes problemas es que no han sido debidamente consultados y que no se están respetando sus derechos en ese sentido”.

Finalmente, Cameron admitió sentirse emboscado por el gobierno jujeño, y fue contundente sobre su postura: “Es la primera vez que me ocurre algo así y estoy enojado. Creo que me hicieron actuar como un personaje sin saber que yo tenía ese rol y quiero dejar claro que no vine a participar en una campaña de lavado verde de imagen”.



Gerardo Morales se encargó de responder estas críticas a través de un posteo en inglés en su cuenta de Twitter, en el que aseguró sus intenciones de "rectificar cualquier información erróneas que grupos sectarios hubieran querido inculcarle".

El gobernador negó que se estuviera avanzando con proyectos de extracción de litio en territorios comunitarios, afirmó que los procesos son sustentables y desplegó las distintas iniciativas que buscan involucrar a las comunidades originarias en los procesos productivos. "Lamentamos que te hayan dado información falsa, con mala fe y con clara intención de utilización política", sostuvo Morales, revirtiendo las acusaciones en su contra.