Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", advierte el sindicato

El titular de la organización que nuclea a los peones en Rosario, Horacio Yannotti, afirmó que 2025 "fue el peor año en la historia de la actividad".

Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario , Horacio Yannotti, denunció que durante 2025 se perdieron “casi 800 puestos de trabajo”, y aseguró que este año “fue el peor en la historia de la actividad. Tenemos que resistir y esperar el acompañamiento del estado municipal”.

Las declaraciones del líder sindical llegan en un momento bastante complejo en el mundo taxista, ya que mientras desde un sector de los titulares de licencias le han solicitado al Concejo municipal una actualización de tarifas del orden del 25 por ciento, desde otro la rechazan porque consideran que un nuevo aumento hará que la gente de usar más eses servicio. Todo eso en medio del boom que se da en la utilización de las aplicaciones de viajes, la mayoría de las cuales no están habilitadas por el municipio.

El representante de los choferes sostuvo que este año “se han perdido aproximadamente 800 puestos de trabajo. Hoy en día, la mayoría de los taxis son manejados por los titulares o dueños de vehículos. Incluso hubo casos de titulares de taxis que han dejado la actividad y han indemnizado a trabajador con una licencia que ya no tiene valor económico, con un auto que ya está prácticamente vencido o directamente no hay podido pagar la indemnización”.

En declaraciones a LT8, Yannotti remarcó que “este año fue el peor en la actividad taxista. Tuvimos una baja importante en la cantidad de horas del servicio de taxi. Por eso apelamos e insistimos a los titulares que tomen trabajadores porque el servicio de taxi debe estar las 24 horas y los 365 días del año”.

“Les hemos dejado espacios a las aplicaciones de viajes que trabajan en forma clandestina y han copado el mercado. Tenemos que resistir. Esperemos que el año próximo tengamos otra visión de la situación, esperando el acompañamiento del estado municipal”, subrayó Yannotti.

6_Celina Mutti Lovera_74763235__22-10-2019__4.00x11.30.jpg Horacio Yannotti, actual titular del gremio, trazó un balance de 2025 para el olvido: "Fue el peor año de la actividad". Celina Mutti Lovera

Taxistas a favor y en contra del aumento de tarifas

Un grupo de taxistas autoconvocados rechazó el pedido formulado por las cámaras de titulares de licencias de taxis de un 25 por ciento de aumento en la tarifa para comienzos de 2026. Para esto, la organización planteó al Concejo Municipal que cualquier solicitud del sector cuente con el aval de un mínimo de 500 firmas de trabajadores y trabajadoras del volante. "Queremos una representatividad comprobable", indicó uno de los referentes, Ezequiel Lovey.

A mediados de diciembre, los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) acudieron a la comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo para solicitar una suba del 25 por ciento en la tarifa de taxis a partir de los inicios del año que viene.

Y fueron tres las razones que motivaron el pedido de la entidad. En primer lugar, el incremento del precio del Gas Natural Comprimido (GNC), que según planteó el referente de la cámara José Iantosca pasará de 730 a 850 pesos el metro cúbico. En segundo término, el precio de los seguros de los taxis, donde se amplió la responsabilidad civil a 460 millones de pesos, con un incremento del valor de la cuota del orden del 40 por ciento, de 87 mil a 120 mil pesos mensuales. Y como tercer aspecto, la suba del precio de las unidades cero kilómetro que pasaron de un promedio de 27 millones a 35 millones de pesos, teniendo como referencia uno de los modelos más utilizados para el servicio público de taxis (Fiat Cronos).

Quiénes están en contra del aumento de tarifas

Sin embargo, el pedido no reunió las firmas suficientes para ir al recinto en la última sesión de prórroga del año y no se trató entre los 87 expedientes que sí tuvieron aprobación. Por ende, la iniciativa deberá esperar el reinicio del año legislativo, pero también los votos suficientes para que se convalide en el recinto. Algo por el momento denegado.

Sin embargo, a los pocos días de esta solicitud, el responsable de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario (Atti), Mario Cesca, se mostró en contra de este aumento, al advertir que si se otorga se bajarán más pasajeros de los taxis.

A esta voz se le sumaron los autoconvocados. "Este incremento no busca mejorar el servicio ni la vida del trabajador, sino seguir financiando un sistema que incluye el negocio de las radios, los GPS, la explotación de chapas y los alquileres abusivos de autos por día", expresa el comunicado, para denunciar luego subregistros de horas diarias de los peones, con el fin de "achicar costos", "perdida de derechos y manipulación". Para cerrar, la entidad advirtió a los concejales: "Pedir un aumento en estas condiciones es solicitarle al ciudadano que financie la explotación de los trabajadores para un negocio de unos pocos", suscribió Lovey.