La Capital | La Ciudad | taxistas

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", advierte el sindicato

El titular de la organización que nuclea a los peones en Rosario, Horacio Yannotti, afirmó que 2025 "fue el peor año en la historia de la actividad".

29 de diciembre 2025 · 13:00hs
Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

Foto: La Capital / Archivo.

Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario , Horacio Yannotti, denunció que durante 2025 se perdieron “casi 800 puestos de trabajo”, y aseguró que este año “fue el peor en la historia de la actividad. Tenemos que resistir y esperar el acompañamiento del estado municipal”.

Las declaraciones del líder sindical llegan en un momento bastante complejo en el mundo taxista, ya que mientras desde un sector de los titulares de licencias le han solicitado al Concejo municipal una actualización de tarifas del orden del 25 por ciento, desde otro la rechazan porque consideran que un nuevo aumento hará que la gente de usar más eses servicio. Todo eso en medio del boom que se da en la utilización de las aplicaciones de viajes, la mayoría de las cuales no están habilitadas por el municipio.

El representante de los choferes sostuvo que este año “se han perdido aproximadamente 800 puestos de trabajo. Hoy en día, la mayoría de los taxis son manejados por los titulares o dueños de vehículos. Incluso hubo casos de titulares de taxis que han dejado la actividad y han indemnizado a trabajador con una licencia que ya no tiene valor económico, con un auto que ya está prácticamente vencido o directamente no hay podido pagar la indemnización”.

Qué balance hacen los taxistas

En declaraciones a LT8, Yannotti remarcó que “este año fue el peor en la actividad taxista. Tuvimos una baja importante en la cantidad de horas del servicio de taxi. Por eso apelamos e insistimos a los titulares que tomen trabajadores porque el servicio de taxi debe estar las 24 horas y los 365 días del año”.

>> Leer más: Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

“Les hemos dejado espacios a las aplicaciones de viajes que trabajan en forma clandestina y han copado el mercado. Tenemos que resistir. Esperemos que el año próximo tengamos otra visión de la situación, esperando el acompañamiento del estado municipal”, subrayó Yannotti.

6_Celina Mutti Lovera_74763235__22-10-2019__4.00x11.30.jpg
Horacio Yannotti, actual titular del gremio, trazó un balance de 2025 para el olvido:

Horacio Yannotti, actual titular del gremio, trazó un balance de 2025 para el olvido: "Fue el peor año de la actividad".

Taxistas a favor y en contra del aumento de tarifas

Un grupo de taxistas autoconvocados rechazó el pedido formulado por las cámaras de titulares de licencias de taxis de un 25 por ciento de aumento en la tarifa para comienzos de 2026. Para esto, la organización planteó al Concejo Municipal que cualquier solicitud del sector cuente con el aval de un mínimo de 500 firmas de trabajadores y trabajadoras del volante. "Queremos una representatividad comprobable", indicó uno de los referentes, Ezequiel Lovey.

A mediados de diciembre, los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) acudieron a la comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo para solicitar una suba del 25 por ciento en la tarifa de taxis a partir de los inicios del año que viene.

>> Leer más: Ya rige la tarifa única para los taxis: cuánto se paga y qué cambia al tomarlos en la calle

Y fueron tres las razones que motivaron el pedido de la entidad. En primer lugar, el incremento del precio del Gas Natural Comprimido (GNC), que según planteó el referente de la cámara José Iantosca pasará de 730 a 850 pesos el metro cúbico. En segundo término, el precio de los seguros de los taxis, donde se amplió la responsabilidad civil a 460 millones de pesos, con un incremento del valor de la cuota del orden del 40 por ciento, de 87 mil a 120 mil pesos mensuales. Y como tercer aspecto, la suba del precio de las unidades cero kilómetro que pasaron de un promedio de 27 millones a 35 millones de pesos, teniendo como referencia uno de los modelos más utilizados para el servicio público de taxis (Fiat Cronos).

Quiénes están en contra del aumento de tarifas

Sin embargo, el pedido no reunió las firmas suficientes para ir al recinto en la última sesión de prórroga del año y no se trató entre los 87 expedientes que sí tuvieron aprobación. Por ende, la iniciativa deberá esperar el reinicio del año legislativo, pero también los votos suficientes para que se convalide en el recinto. Algo por el momento denegado.

Sin embargo, a los pocos días de esta solicitud, el responsable de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario (Atti), Mario Cesca, se mostró en contra de este aumento, al advertir que si se otorga se bajarán más pasajeros de los taxis.

>> Leer más: Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

A esta voz se le sumaron los autoconvocados. "Este incremento no busca mejorar el servicio ni la vida del trabajador, sino seguir financiando un sistema que incluye el negocio de las radios, los GPS, la explotación de chapas y los alquileres abusivos de autos por día", expresa el comunicado, para denunciar luego subregistros de horas diarias de los peones, con el fin de "achicar costos", "perdida de derechos y manipulación". Para cerrar, la entidad advirtió a los concejales: "Pedir un aumento en estas condiciones es solicitarle al ciudadano que financie la explotación de los trabajadores para un negocio de unos pocos", suscribió Lovey.

Noticias relacionadas
El estreno de la remodelación del Museo Castagnino está previsto para el 8 de diciembre de 2026

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Es necesario tener mucho cuidado cuando se ingresa a lugares cerrados por mucho tiempo donde puede haber ratas o ratones 

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Cómo acceder al descuento en la Tasa General de Inmuebles (TGI)

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual

El Museo Castagnino se fundó el 7 de diciembre de 1937.

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Lo último

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newells quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá "dificultades" para el funcionamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato
LA CIUDAD

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
La Ciudad

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central