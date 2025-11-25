La Capital | Zoom | Abel Pintos

Tras hacer vibrar a Rosario, Abel Pintos presenta esta noche otro show en el Anfiteatro

El cantante celebró sus 30 años de carrera con un recital inolvidable. La segunda función será este martes y hay descuento de entradas para quienes tengan tarjeta BLC

25 de noviembre 2025 · 14:36hs
Abel Pintos brindó un show en el Anfiteatro Munciipal de Rosario

Abel Pintos cumple 30 años de carrera en la música. El cantante definitivamente es una de las voces más queridas del país y, con motivo de celebración de su aniversario, se encuentra realizando una gira por varias ciudades del país. Así fue como este lunes feriado hizo vibrar a Rosario, con un show a pura emoción en el Anfiteatro, con localidades agotadas.

Las entradas ya están a la venta en el diario La Capital (Sarmiento 763), y hay 10% de descuento con Tarjeta de Beneficios de La Capital. También se venden tickets a través de las plataformas www.enigmatickets.com y www.abel.art.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Abel Pintos visita la ciudad. De hecho, su última presentación en Rosario había sido en mayo, con dos shows agotados en el Metropolitano. Aquella visita formó parte de una extensa gira nacional que llevó adelante luego de marcar algunos hitos en su carrera, como una residencia en Mar del Plata con 11 funciones agotadas y una maratón histórica de 34 shows junto a Luciano Pereyra en el Luna Park.

Ahora, en el marco de su gira por el país titulada “Abel 30 Años”, el cantautor volvió a una de las ciudades donde más disfruta cantar e hizo emocionar a todos los rosarinos.

En este sentido, se confirmó que volverá a presentarse en Rosario con una noche más en el Anfiteatro Municipal este martes 25 de noviembre como antesala del gran show que ofrecerá en Buenos Aires el 6 de diciembre.

Una noche a pura emoción

Este lunes, desde temprano, cientos de personas llegaron al Anfiteatro Municipal. Fue una noche a la luz de la luna y las estrellas en la que el cantante recorrió sus mayores éxitos.

abel show

Durante más de dos horas y media de concierto, Abel brindó un show especial enmarcado en la celebración de sus 30 años con la música, que permitió a los fanáticos recorrer todas las etapas de la carrera del popular artista. Los fanáticos llegaron desde distintos rincones del país y la variedad del público dejó en claro el inmenso alcance del artista: Abel Pintos atraviesa generaciones y conecta con personas de distintas edades.

Abel Pintos segunda noche en Rosario

La buena noticia es que no fue una despedida definitiva. Aunque el concierto del lunes pareció un cierre perfecto, Abel Pintos volverá a presentarse en la ciudad esta noche.

El martes 25 de noviembre a las 21 horas se subirá nuevamente al escenario del Anfiteatro Municipal para reencontrarse con el amor del público rosarino. Las entradas ya están disponibles y se espera otra noche con un anfiteatro colmado.

