La Capital | La Ciudad | Mujeres

Multitudinaria movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei

25 de noviembre 2025 · 20:20hs
Cientos de mujeres se movilizaron contra la violencia de género en Rosario. 

Héctor Rio / La Capital

Cientos de mujeres se movilizaron contra la violencia de género en Rosario. 

Como todos los 25 de noviembre, una multitud se movilizó este martes en pleno centro rosarino en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, las calles del centro de Rosario se vieron inundadas de estudiantes, trabajadoras, desocupadas y jefas de hogar que exigieron, una vez más, el fin de la violencia machista y la desigualdad.

El 25 de noviembre es una fecha reconocida a escala global para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género. Tiene su origen en el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas, en 1960, y busca crear conciencia sobre el problema estructural de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Por eso, como todos los años, las mujeres caminaron las calles pidiendo igualdad, justicia y más protección. Durante la movilización son muchas las que apuntaron que la violencia no es sólo física sino que también puede ser económica. En este contexto, los reclamos se entrelazaron con los problemas que atraviesa el país.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 18.18.46

"Con entrega no hay soberanía", "con fascismo no hay patria" y "no al FMI" fueron algunas de las consignas que se levantaron durante la jornada del martes. Es que esta nueva conmemoración se da en el marco de un retroceso en el país en cuanto a las políticas de género ya que hay un fuerte desfinanciamiento en políticas públicas esenciales, sobre todo vinculadas a la prevención, la asistencia y la reparación de las violencias de género. Por esta razón, las críticas a la gestión de Milei tomaron protagonismo.

>>Leer más: La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe presentó la renuncia en el 25N

Las manos de cientos de mujeres sujetaron una bandera blanca con 3 mil nombres de víctimas de femicidios. "Marchamos en un contexto de negación del femicidio: matan a una mujer cada 34 horas en nuestro país", sostuvieron desde la organización.

La convocatoria fue a las 17 en la plaza Montenegro, ubicada en San Martín y San Luis. La marcha arrancó una hora después y el recorrido incluyó importantes calles céntricas. De esta manera, cientos de mujeres tomaron San Luis hasta Maipú, luego doblaron por Santa Fe y culminaron el recorrido en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 18.18.47

La violencia machista en números

De acuerdo al último relevamiento del Observatorio Mumalá “Mujeres, disidencias, derechos”, del 1° de enero al 30 de octubre, se cometieron en el país 211 femicidios, uno cada 34 horas. Y eso es solo el reflejo de la violencia más extrema: en Rosario 18 mujeres por día hacen consultas o piden asesoramiento en las líneas de la secretaría de Igualdad Género y Derechos Humanos.

Entre enero y octubre se atendieron en Rosario unas 5.457 consultas por violencia en el Teléfono Verde (0800-444-0420) o el WhatsApp Contacto Violeta (0341-578-1509). El mes de mayor demanda fue octubre, en el que ambas líneas recibieron unos 680 llamados.

Noticias relacionadas
25N. La marcha recorrerá el centro de Rosario, desde plaza Montenegro a la San Martín.

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

Detuvieron a un hombre por balear a una mujer en Villa Gobernador Gálvez

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Casa Amiga es una de los dos centros de protección públicos que existen en Rosario.

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el fin de semana la llegada de lluvias 

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei
Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre
Ovación

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Policiales
Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

La Ciudad
Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género
La Ciudad

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito