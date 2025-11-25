La Capital | Zoom | Litto Nebbia

Litto Nebbia vuelve a Contraviento con Canciones de ayer y siempre

El artista rosarino se presenta en el centro cultural de Rodríguez 721 para su espectáculo de música sobre su larga trayectoria

25 de noviembre 2025 · 14:33hs
Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Centro Cultural Contraviento

Litto Nebbia vuelve a Contraviento

El Centro Cultural Contraviento presenta a Litto Nebbia en una nueva visita del gran artista rosarino, esta vez, con su espectáculo Canciones de ayer y de siempre.

Será el sábado 29 de noviembre a las 21 en el salón auditorio del espacio cultural de Rodríguez 721. Entradas disponibles y limitadas en: entradasccc.com.ar

En una velada que evocará la nostalgia, Litto hará un recorrido por su historia musical, compartiendo anécdotas y detalles de la composición. Un número uno en su ciudad y con su música.

litto
Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Litto Nebbia vuelve

Hace exactamente un año se presentó por primera vez en Contraviento y demostró ser un amigo de la casa. Fueron dos noches únicas. La primera fue singular al compartir su álbum Cuadernos del cine francés de los ‘60 donde aprovechó para conversar sobre el Cine Noir.

La segunda noche fue directamente al hueso de la nostalgia con Canciones de todos los tiempos, un mimo a aquellos que han recorrido la vida al lado de su música.

Esta vez será similar con Canciones de ayer y de siempre. Recuerdos y un ida y vuelta con los presentes que prometen un ambiente singular para ir cerrando el año. Litto contó que tiene más de 1.400 temas pero que hay unos 20 que inexorablemente la gente pide porque “han quedado grabadas generacionalmente”.

