"Gran Hermano": Martín cambió la placa de nominados, con sanción de por medio

Antes de anunciar su decisión, Martín escuchó a todos los nominados. Carla, en su discurso, anticipó lo que ocurriría pocos minutos después: “No voy a endulzarle los oídos para que me salve. Creo que no me va a salvar, por ahí escuché un rumorcito de que los varones se van a juntar entre todos y van a salvar varones, contra ese plan no puedo hacer nada”, dijo. “No me va a sorprender la decisión que tomé porque sé cuál es”, agregó por su parte Juliana en un sentido similar.