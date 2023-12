"Gran Hermano": hay nuevos nominados y pruebas de complot

En este contexto, la noche del miércoles se planteaba como un momento de grandes definiciones para el reality. Parte de la expectativa estaba puesta en cómo votaria Furia, que nuevamente decidió hacer la espontánea. “Que quede claro que estoy jugando para la gente y para mí. No está bueno ser vendettas pero los fallutos no nos gustan. Tres votos para Sabrina, la posición de líder se la tomó muy a pecho”, argumentó Juliana.

Pero las cosas no iban a quedar así, porque “Gran Hermano” descubrió una jugada no permitida. “Pasó algo que no puede pasar que es el complot. Si lo van hablando, acordando, sin decir y diciendo al mismo tiempo, cuando eso se replica en el confesionario pierden ustedes. Cuiden mucho lo que hablan”, advirtió Santiago del Moro.

Hubo complot y así se enteraron los jugadores



De esta manera, muchos de los votos para Juliana y Sabrina fueron anulados, dejando placa con diez votos para Furia, nueve para Carla, ocho para Axel y siete para Catalina. Con el descubrimiento del complot, la mayor beneficiada fue Sabrina, que terminó quedando fuera de los candidatos a abandonar la casa el próximo domingo.



Sin embargo, la placa volverá a cambiar este jueves, cuando Martín Ku, alias "el Chino", haga uso de sus beneficios de líder de la semana y salve a uno de sus compañeros para reemplazarlo por otro.