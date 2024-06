"Gran Hermano": los ex participantes ingresaron a la casa para nominar

En una noche especial, los jugadores vieron por TV cómo sus ex compañeros regresaron para definir a los nominados, aunque no pudieron escuchar nada

La mitad de los ex participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa para nominar.

Las sorpresas continúan dentro de la casa de Gran Hermano , mientras se acerca la gran final de la edición más extensa del reality en la Argentina . Este lunes, los ex participantes volvieron al juego, pero con una misión específica . A pesar de que no fueron notificados previamente, la mitad de los jugadores eliminados ingresaron por un breve tiempo para nominar .

A los pocos minutos de comenzada la gala de este lunes, las alarmas sonaron y se dio paso al habitual “congelados” , el cual tuvo como protagonista a Federico (Manzana) . Con la música de El Padrino de fondo y caminando con un bastón, el cantante saludó a sus ex compañeros y les leyó un poema en el que anticipó lo que se venía .

Gran Hermano Manzana.png Manzana ingresó en el "congelados" como un breve anticipo de la participación de los ex jugadores.

Esta modalidad no había sido anunciada previamente para evitar la posibilidad de un complot y así preservar una de las principales reglas del reality. Al ingresar en el confesionario, los ex participantes eran notificados de que debían nominar y luego se retiraron de la casa. Tanto los votos como sus justificaciones no fueron transmitidas y se espera que sean reveladas al público el próximo miércoles.