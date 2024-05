"Gran Hermano": los ex participantes enviaron fuertes mensajes y se confirmaron los nominados

Gran Hermano (8).png Con risas, llantos y angustia, los jugadores reaccionaron a los mensajes de los ex participantes.

Los mensajes de los ex participantes

Ante la presentación de Santiago del Moro, los participantes reaccionaron con alegría y expectantes por los mensajes que aparecerían en pantalla. Catalina, quien fiel a su estilo habló sin filtros y fue contundente, fue de las primeras en saludar: “Hola, caracoles de mi vida, no puedo creer que todavía haya tantos caracoles adentro de esa casa”, comenzó.

Después de tomarse un momento para saludar a cada uno de los participantes con mensajes especiales, a excepción de Florencia y Darío, concluyó: “Me parece que los originales deberían llegar a la final. Furia, bajá 20 pueblos, bajalos”.

De inmediato, el mensaje de Carla, conocida como “la Chula”, fue dirigido directamente para Juliana: “Les mando un beso muy grande a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito, yo sé que ahí adentro estás como en un hotel con amenities. Te falta poco para llegar y reencontrarte con Otto. Y te merecés ganar sos una luchadora, con esos ojos de perro bueno, tenés todo para ganar”, expresó.

Antes de que finalice el mensaje de la madre que abandonó tempranamente el certamen, los ojos de la participante se llenaron de lágrimas. “La amo. Estoy en una etapa que me angustio zarpado y muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Me empezó a pasar ahora, que estamos cerca de la final. Estoy bien, pero estoy súper sensitiva a todo lo que se viene”, afirmó Furia.

Mientras continuaban los mensajes, Virginia y Bautista también desbordaron en emoción al escuchar la palabra de otros dos ex participantes. La comediante platense recibió un cálido mensaje de apoyo por parte de Manzana, quien fue su gran amigo dentro de la casa. Por su parte, el músico uruguayo no pudo esconder su llanto al ver a Denisse, que aseguró que lo “espera fuera de la casa”.

El final de Gran Hermano

Con la mente puesta en las últimas instancias del programa, el conductor anunció que la fecha de la final de Gran Hermano, estipulada para los primeros días de julio, ya está confirmada dentro de un sobre dorado que se revelará en los próximos días.

En tanto, le anticipó a los participantes cómo serían los últimos días en la casa: “Estoy pensando para el último programa, los últimos dos van a ser así. Uno va a ser la final, y al día siguiente vamos a hacer las notas con los últimos tres, y después vamos a hacer una gran cena acá en el estudio. Con todo. Van a venir todos, los familiares”.