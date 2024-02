Gran Hermano: Furia tuvo una noche de furia, armó la valija y amagó con irse de la casa

“Me voy. Estoy anonadada con toda la casa. Están con que me quieren, con que no me quieren. Se van todos al carajo”, gritó la participante. “ Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”, disparó .

“La retaron por la valija”, fue el comentario de Lucía, quien fue testigo de la situación y no hizo ningún tipo de intento por detener a Furia en su alocado intento de escape.

“Hace tres semanas que me sacaste las cámaras. Ahora necesitás contenido y volvés hacia mí. ¿Se te está cayendo el programa? ¿Qué está pasando? Me di cuenta de que acá, la única que factura soy yo. Adiós cariño”, se la escuchó decir entre gritos.

“Si tenés ganas de recibirme en el piso me van a tener que pagar el triple, porque yo acá facturo más que todos estos chiquillos. No me van a dar esa mugre que le dan a todos, todos los días, no querido. Ahora sé lo que valgo”, expresó, decidida.

Pero después Furia se calmó y se arrepintió. Dijo que la solución sería que le enviaran cigarrillos y le permitieran la visita de su gato, ya que lo extraña.

De todos modos, adelantó que una vez fuera de la casa, podría iniciar acciones legales por declaraciones de algunos de los hermanitos. “Ya tengo cinco cartas documento porque me dijeron violenta y golpeadora: a Sabrina y a Lisandro, ese que está refuerte”, afirmó. “El tercero es Manzana, sí, voy a ir por daño moral. Conmigo no, conmigo no te vas a meter, porque te voy a mostrar quién soy”, concluyó.