Ginecología infantojuvenil en Rosario: ¿dónde consultar?

En los últimos años, cada vez más familias se sorprenden con lo mismo: cambios corporales que aparecen “ antes de lo esperado ”. No es solo una percepción. Distintos especialistas vienen señalando una tendencia global a la pubertad más temprana en niñas , que derivó en un aumento de las consultas .

Ante este escenario, lo importante es no alarmarse ni sacar conclusiones apresuradas. Que los cambios aparezcan antes en algunas niñas es algo que se está viendo cada vez más, y lo más útil para madres y padres es contar con un lugar donde puedan consultar , hacer preguntas y recibir orientación profesional . En estas etapas, la diferencia la hace el acompañamiento : saber cuándo conviene revisar, despejar dudas y, si hace falta, encarar un seguimiento adecuado , siempre desde una mirada respetuosa y acorde a la edad.

La ginecología infantojuvenil aborda aspectos clave del desarrollo desde la infancia hasta el final de la adolescencia. Incluye el control del crecimiento puberal , la evaluación de la pubertad precoz o tardía , las primeras menstruaciones , las alteraciones del ciclo menstrual , el dolor pélvico , las infecciones ginecológicas , las malformaciones congénitas y las consultas vinculadas con la salud sexual y reproductiva . También contempla la evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria , muy frecuentes durante esta etapa.

En el Sanatorio de Niños de Rosario (Grupo Oroño) existe el área especializada de Ginecología Infantojuvenil , creada justamente para acompañar estas situaciones con un enfoque acorde a cada edad. El doctor Aníbal Krivoy , director médico de la institución, lo define así: “El área de Ginecología Infantojuvenil se dedica a la atención integral y especializada de niñas y adolescentes, enfocándose en el diagnóstico y manejo médico-quirúrgico de su salud ginecológica y reproductiva”.

La propuesta parte de una idea simple pero fundamental: no se atiende solo un síntoma, se acompaña a una persona en un momento de cambios, preguntas y construcción de la autonomía. “La atención comienza con una consulta especializada”, explica Krivoy. “A partir de esa primera evaluación, el equipo define el mejor camino para cada caso, según la edad, el motivo de consulta y el contexto”. En muchas situaciones, el abordaje puede requerir un trabajo multidisciplinario con otras áreas, como hebiatría, endocrinología, salud mental, nutrición, cirugía o urología, para dar respuestas integrales y coordinadas.

El objetivo del área es brindar una atención cercana, con confidencialidad y privacidad, ofreciendo información clara y oportuna. También incorpora perspectiva de género y contempla no solo lo biológico, sino además los aspectos sociales, culturales y psicológicos. Este enfoque es especialmente valioso en un momento donde los cambios físicos pueden ir de la mano de preguntas, miedos, incomodidad o comparación con pares. “Promovemos un abordaje respetuoso que fomenta la autonomía para la toma de decisiones y garantiza el bienestar integral de niñas y adolescentes”, concluye Krivoy.

Para consultas o turnos, el contacto del área es [email protected]

Staff del área

Coordinación: Dra. Gabriela Silvana Ferretti – Ginecóloga infantojuvenil