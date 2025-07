"Le está gustando a Miranda!": la frase viral de Nico Occhiato y la respuesta del dúo pop

“Le está gustando a Miranda”

"Le está gustando a Miranda". El conductor Nico Occhiato repite invariablemente esa frase cada vez que un participante demuestra su talento en el escenario. Sin embargo, lo que más divierte a los televidentes es que, en la mayoría de los casos, las expresiones y actitudes del dúo pop no coinciden en absoluto con esa afirmación. Sergi y Gattas son bastante transparentes con sus caras y gestos, que muchas veces indican que no les termina de cerrar el candidato o la candidata.

Por esta razón, la frase de Occhiato se convirtió rápidamente en una de las más virales de la temporada. De hecho, varios usuarios en redes sociales compilaron las veces que el conductor repitió la expresión, acompañándolas con capturas de las caras desconcertadas de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Embed Compiladito de los "a Miranda le está gustando" de Nico Occhiato #LaVozArgentina #ReactLaVoz pic.twitter.com/8guNLtsIC4 — Rodrivan (@Rodrivan_v) July 12, 2025

El video Miranda! y Nico Occhiato

En un divertido video, el dúo pop le respondió a Nico Occhiato sobre la particular frase. “No nos está gustando”, comienza Ale Sergi en el breve clip. Rápidamente, Julia Gattas agrega: “Qué parte de que no me gusta un carajo no entendés”.

Es así como Ale Sergi explica: “Charlamos porque somos compañeros pero cualquier reacción no es que nos está gustando".

"¿Más cara de orto querés que ponga? ", le dice Gattas de modo irónico a el conductor. Nico Occhiato responde: “Yo siento que les está gustando siempre”. Hacia el final del video la artista pop grita: “No nos gusta”.

Embed La desilusión es total... parece que a Miranda! no le está gustando



Hoy a las 21:45hs viví una nueva noche de #LaVozArgentina por Telefe pic.twitter.com/Z07SWkxFCc — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 15, 2025

>> Leer más: "La Voz Argentina": Lali y Soledad se enfrentaron por un particular participante