Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

El cuadro de cuartos de final quedó conformado y la selección viajará a Italia a mediados de noviembre como único representante no europeo

17 de septiembre 2025 · 12:42hs
Argentina ya conoce a su rival de los cuartos de final de la Copa Davis, después de haber sellado su clasificación al Final 8 al vencer con contundencia a Países Bajos como visitante. La Albiceleste será la única selección no europea que se presentará en Bolonia, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre.

El sorteo determinó que el equipo dirigido por Javier Frana enfrentará a Alemania, el segundo mejor preclasificado. Antes de repartir los cruces, Argentina compartía el mismo puesto del ranking que República Checa, por lo que se definió al azar cuál iría como mejor clasificada, favoreciendo al equipo europeo.

La Albiceleste buscará repetir el título obtenido en 2016, la única vez que se coronó campeón y levantó la Ensaladera de Plata, aunque con otro formato de competencia. En caso de avanzar de instancia, enfrentaría al vencedor de la llave entre España y República Checa en semifinales.

La marea naranja atrás no intimidó a la dupla argentina, que venció a Países Bajos y se metió entre los ocho mejores de la Copa Davis.

Por el otro lado del cuadro, el vigente bicampeón y anfitrión de esta edición, Italia, chocará ante Austria, mientras que Francia se medirá con Bélgica para definir el otro boleto a semis. Los cruces se disputarán bajo el formato al mejor de tres encuentros, con dos singles y un dobles en cada uno.

El rival de Argentina será Alemania

La selección deberá enfrentar nada más ni nada menos que a Alemania, que ostenta con el tercer puesto del ranking mundial y es la segunda mejor preclasificada al Final 8 (por la ausencia de Australia). Además, alcanzaron las semifinales en 2024.

Los teutones lograron la clasificación con una imponente victoria ante Japón como visitantes sin contar con la presencia de su principal figura, Alexander Zverev. El tercer mejor jugador del mundo estuvo ausente en la Copa Davis en 2024 para cuidar su físico pero podría volver en busca del título.

Alemania alineó a Jan-Lennard Struff (97º del ranking) y Yannick Hanfmann (134º) en singles, quienes obtuvieron los puntos necesarios junto al dobles integrado por Tim Puetz (13°) y Kevin Krawietz (12°).

En el historial entre ambos, Argentina se impone con siete triunfos y tres derrotas en un total de diez enfrentamientos. No obstante, la última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de 2019 con victoria 3-0 de los europeos.

El cuadro del Final 8 de la Copa Davis

Copa Davis Final 8 2025

