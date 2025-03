¿Por qué se regalan flores amarillas los 21 de marzo?

Todos los 21 de marzo se vuelve tendencia en TikTok e Instagram un fenómeno muy particular: jóvenes que se regalan flores, pero no cualquier tipo de flores, se trata de flores amarillas. Este gesto, que se replica en varios países de Latinoamérica, no solo se lleva a cabo los 21 de marzo, sino también cada 21 de septiembre y tiene dos motivos principales.