Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

La investigación por el ataque a tiros contra el Hospital Clemente Álvarez, ocurrido el jueves pasado al atardecer, llevó a la detención de cuatro personas. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que están demorados mientras se analiza su participación en la balacera que, para el Gobierno provincial, está relacionada a un conflicto entre bandas criminales.

Tal como lo adelantó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, la causa por la balacera contra el Heca tiene cuatro detenidos. Lo había confirmado la funcionaria en diálogo con Radio 2 y, de acuerdo a información brindada por fuentes cercana a la investigación, continuarán demoradas mientras se avanza con medidas para determinar su participación en el hecho.

Los sospechosos están demorados desde el viernes, cuando fueron aprehendidos en la zona de Seguí al 4300, sudoeste de Rosario, mientras quemaban una moto con pedido de captura. Lo que apuntan a dilucidar ahora los investigadores es si el vehículo había sido usado en la balacera al Heca. Por el momento el Gobierno provincial sostiene la recompensa de 12 millones de pesos para quien aporte información que sirva para esclarecer el ataque.

Cómo fue el ataque al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los tiradores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas. Al día siguiente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la nota estaba dirigida a Dylan Cantero, quien había sido baleado el día anterior y, tras quedar internado en el Heca, el mismo jueves de la balacera fue dado de alta. Se trata del nieto de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.