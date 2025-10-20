La Capital | Ovación | Central

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

El "Canalla" volvió a ganar en el Torneo Clausura y está a un paso de convertirse en el mejor equipo de la fase de liga del año

20 de octubre 2025 · 12:04hs
En un encuentro emotivo por el homenaje a Miguel Ángel Russo

Marcelo Bustamante

En un encuentro emotivo por el homenaje a Miguel Ángel Russo, Central sigue demostrando su fortaleza en el Gigante

Rosario Central sigue con su racha ganadora. En esta oportunidad, le ganó 1-0 a Platense con gol de Alejo Véliz en el Gigante de Arroyito y se consolidó en el primer puesto de la Tabla Anual, con una gran diferencia de puntos sobre sus máximos perseguidores.

El buen funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Ariel Holan lo llevó a conseguir 4 victorias consecutivas por el Torneo Clausura (Gimnasia, River Plate, Vélez Sarsfield y Platense). Además, es el único equipo invicto durante esta segunda parte del campeonato, producto de 6 triunfos y 6 empates.

Este viernes 24, el Canalla jugará los 45 minutos restantes del partido suspendido por lluvia ante Sarmiento en Junín, en el marco de la fecha 7. El encuentro representará una oportunidad histórica para el club, ya que podrá quedar por primera vez como puntero en la Tabla Anual, ranking de posiciones que combina las fases de liga del Torneo Clausura y Apertura.

>> Leer más: Triunfo y la madre: con el aura de Miguel, Central sonríe y muestra aún más los dientes

Lo que necesita Central para ser el líder de la Tabla Anual

Para asegurarse la primera posición, el conjunto rosarino tiene que sumar 4 puntos de los 12 que tiene en juego para no depender de otros resultados. Los cuatro partidos que le quedan para lograr este hito son:

  • Sarmiento (Visitante): 45 minutos restantes el viernes 24 de octubre a las 16. Antes de la suspensión, el encuentro iba 0-0.
  • Instituto (Visitante): fecha y hora a confirmar.
  • San Lorenzo (Local): fecha y hora a confirmar.
  • Independiente (Visitante): fecha y hora a confirmar.

A qué clasifica Central por terminar primero

Alcanzar la cima en la tabla de posiciones tiene múltiples beneficios. Por un lado, el Canalla clasificaría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que disputó por última vez el año pasado.

Además, sacaría un boleto para disputar la Supercopa Internacional, un mano a mano que tradicionalmente se jugaba entre el primero de la Tabla Anual y el campeón de la Liga Profesional. En la edición del año pasado, el campeón de esta final fue Talleres de Córdoba, quien venció a River Plate por penales en Asunción, Paraguay.

Noticias relacionadas
Alejo Veliz se toca el pecho, con la imagen de Russo. Central venció a Platense con el aura de Russo.

Triunfo y la madre: con el aura de Miguel, Central sonríe y muestra aún más los dientes

Los once de Central que Ariel Holan eligió para arrancar el partido frente a Platense.

El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

En un encuentro emotivo por el homenaje a Miguel Ángel Russo, Central sigue demostrando su fortaleza en el Gigante

Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

Mónica, la mujer de Miguel Ángel Russo, besa la urna con sus cenizas.

Emoción en el Gigante: la esposa de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El gremio rosarino adhiere a la medida de fuerzas de 48 hs convocada por Conadu Histórica. Además, este martes convocan a una asamblea docente
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Por Leandro Garbossa
Ovación

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de México

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de México

Policiales
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario