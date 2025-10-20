Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Damián Jeremías Z. quedó en prisión preventiva acusado de haber participado de un violento episodio por el que ya estaba imputado Andrés Khalil S.

Luego de secuestrarlo cerca de 27 de Febrero y circunvalación Ezequiel A. fue baleado en Julio Vanzo al 8000, en barrio Godoy.

Un joven de 21 años fue imputado de haber intentado matar a un hombre al que previamente privaron de la libertad y golpearon hasta llevarlo a una esquina de barrio Godoy donde le dispararon trece balazos . Damián Jeremías Z. quedó en prisión preventiva por el plazo de ley por orden de la jueza Eleonora Verón.

La fiscal Carla Ranciari le imputó a Damián Z. un hecho ocurrido la noche del pasado 13 de mayo de este año, por el cual en septiembre pasado fue imputado Andrés Khalil S. Según la acusación, sobre las 22 de esa fecha, Andrés S. fue en un auto Peugeot 208 conducido por un hombre hasta ahora no identificado hasta el cruce de 27 de Febrero y la colectora de circunvalación José María Rosa, en el extremo oeste. Allí interceptaron a Iván Ezequiel A., de 31 años, quien fue subido al vehículo a punta de pistola .

Así, comenzó un periplo con una escala en el barrio donde vive Andrés S. Al llegar éste llamó a dos cómplices que subieron al asiento trasero del auto y amedrentaron a la víctima con armas y le propinaron una golpiza durante varios minutos . En ese marco es donde, para la fiscal, entró en escena Damián Z.

Los captores trasladaron en el mismo Peugeot a Iván A. hasta la cuadra de Julio Vanzo al 8000, en el barrio Godoy. Al llegar hicieron bajar del auto a la víctima y uno de los hampones comenzó a dispararle con una pistola 9 milímetros “con la finalidad de matarlo”.

Iván A. fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde lo asistieron por las heridas sufridas en brazos, piernas y glúteos que al parecer no le generaron daños que comprometieran su supervivencia. En la escena los investigadores secuestraron 14 vainas servidas, un plomo y tres proyectiles encamisados.

Intento de homicidio

Para la fiscalía lo sucedido fue producto de un “acuerdo común y consenso premeditado” para atentar contra la vida de un hombre. En tal sentido, por su presunta participación en este episodio Damián Z. fue imputado como coautor de “privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y las amenazas, en grado de consumado, en concurso real con tentativa de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego”.

Además de Damián Z. y Andrés S., que había sido imputado en septiembre cuando ya se encontraba detenido como presunto miembro de una banda de narcomenudeo con injerencia en la zona sudoeste de la ciudad, todavía son buscadas otras personas no identificadas que participaron de este violento episodio.