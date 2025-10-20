La Capital | Política | La Libertad Avanza

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Se trata de Lorena Villaverde, quien además es candidata a senadora por LLA en Río Negro. La legisladora libertaria tiene prohibido ingresar a Estados Unidos

20 de octubre 2025 · 15:53hs
La diputada de La Libertad Avanza acusada de narcotráfico junto al presidente Javier Milei. 

La diputada de La Libertad Avanza acusada de narcotráfico junto al presidente Javier Milei. 

Una serie de documentos oficiales de Estados Unidos expusieron que la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro y actual diputada Lorena Villaverde estuvo detenida en Miami por narcotráfico en 2002.

Un nuevo escándalo envuelve al partido de Javier Milei. Esta vez, salieron a la luz documentos oficiales que confirmaron la detención de la candidata libertaria en la ciudad estadounidense tras comprar un kilo de cocaína por 17 mil dólares hace poco más de veinte años.

Tras el episodio, Villaverde tiene prohibido ingresar a Estados Unidos y, según trascendió, habría omitido esa información en sus declaraciones y negado públicamente poseer antecedentes judiciales. Hasta ahora, la diputada se niega a dar declaraciones.

A pocos días de las elecciones, el gobierno nacional analiza solicitar la renuncia de Villaverde, quien actualmente preside la Comisión de Energía de la Cámara baja.

El escándalo se desató en un momento especialmente sensible para el espacio libertario, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por la provincia de Buenos Aires luego de que se conociera su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.

Desde la oposición reclamaron la inmediata expulsión de Villaverde de la Cámara de Diputados y su exclusión de la lista de senadores de LLA, al tiempo que exigieron explicaciones públicas al presidente Javier Milei por la falta de controles sobre sus candidatos.

>>Leer más: "Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Amenaza a Wiñazki

Por su parte, el periodista Nicolás Wiñazki presentó un informe en la pantalla de A24 relatando el caso de la diputada libertaria. Allí expuso que Villaverde también estuvo vinculada con Fred Machado, extraditado recientemente a Estados Unidos tras el escándalo de José Luis Espert.

Según contó el periodista, mientras desarrollaba la noticia al aire, la legisladora le envió un mensaje intimidatorio por WhatsApp donde expresaba: "Que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia".

La oposición pide la renuncia de Villaverde

El diputado nacional Facundo Manes utilizó sus redes sociales para lanzar un duro pronunciamiento contra la candidata a senadora, exigiendo su exclusión de la Cámara Baja y su renuncia inmediata a la postulación. El legislador se mostró alarmado por el avance de la “narcopolítica” y la amenaza que representa para el sistema democrático.

En su publicación, Manes anunció la presentación de un proyecto de exclusión de Villaverde de la Cámara de Diputados de la Nación, citando su acusación de traficar cocaína. Paralelamente, el legislador radical exigió la renuncia de Villaverde a su candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1979375792950751743&partner=&hide_thread=false

Manes enfatizó la necesidad de una postura unificada y transversal contra el narcotráfico, al que calificó como “la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”. Su mensaje central fue categórico: “No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina".

El diputado expresó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien según Manes fue “amenazado hoy por Villaverde”. Manes concluyó su comunicado advirtiendo que no permitirán que “conviertan a la Argentina en un narco-estado”.

Noticias relacionadas
Milei cerrará la campaña en Rosario como a fines de 2023

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

Agustín Pellegrini: "La Libertad Avanza es el único espacio que garantiza el fin del kirchnerismo"

Una de las imágenes que LLA aportó como prueba a la Secretaría Electoral de la Nación.

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Uno de los afiches que detonaron la presentación de LLA de Santa Fe.

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Lo último

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían hasta por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.
Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán
Ovación

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Policiales
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

La Ciudad
Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones