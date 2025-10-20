Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

La Ciudad
Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord
Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable
Asalto a mujer policía: le robaron el arma y un chaleco balístico
Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT
Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania