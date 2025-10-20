La Capital | Información General | Naranja X

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Mientras Naranja X y Ualá culparon a “servidores externos” por el colapso, Mercado Pago, la más usada del país, no emitió ningún comunicado.

20 de octubre 2025 · 18:16hs
Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

La caída masiva de Amazon Web Services (AWS) que paralizó a cientos de servicios digitales en Argentina dejó a millones de usuarios de billeteras virtuales sin poder operar. Mientras el pánico se apoderaba de los comercios y de los clientes que tienen dinero depositado en esas billeteras, las respuestas de las principales empresas del sector fueron dispares, y el silencio de la más grande de todas, Mercado Pago, generó aún más incertidumbre y enojo.

Tanto Naranja X como Ualá salieron a responder las quejas de sus clientes en la red social X (antes Twitter), apuntando a un problema externo como la causa del colapso. En cambio, Mercado Pago optó por un llamativo silencio.

Naranja X y Ualá: la culpa es de un "externo"

Naranja X fue una de las primeras en dar una explicación. Ante la consulta de un usuario, la cuenta oficial de la empresa respondió: "En este momento una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo, por favor si necesitás hacer alguna gestión intentá más tarde".

En la misma línea, Ualá se enfrentó a la furia de sus clientes, que no podían ver su dinero en la cuenta. "¡Hola! Lamentablemente, algunos de nuestros servicios se están viendo afectados por un inconveniente ajeno a Ualá. El mismo está generando inestabilidad en el funcionamiento de la app y de tu cuenta. Esperamos que se solucione pronto", explicaron.

Ante la insistencia de los usuarios, que se quejaban porque otras billeteras ya se habían recuperado, desde Ualá remarcaron: "Al tratarse de un error ajeno a Ualá no podemos determinar un tiempo estimado de solución".

Mercado Pago: silencio y usuarios a la deriva

En contraste con sus competidoras, Mercado Pago, la billetera virtual con mayor cantidad de usuarios en el país y una de las más afectadas por el apagón digital, no emitió ningún tipo de comunicado oficial en sus redes sociales para explicar la situación.

El silencio de la empresa de Marcos Galperin generó una ola de críticas y memes, con miles de usuarios que recurrieron a X para confirmar que no eran los únicos con problemas y para expresar su frustración ante la falta de información por parte de la plataforma en la que confían su dinero a diario.

Noticias relacionadas
Uno de los anexos del congreso es el escenario donde este lunes se desarrolla una jornada que custiona a las vacunas 

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Uno de los robos más impactantes fue el de la Mona Lisa en el Museo Louvre en 1911

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Trece apostadores fueron los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

El sorteo del Quini 6 del domingo 19 de octubre

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Ver comentarios

Las más leídas

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

La víctima sufrió disparos en el pecho y el rostro. Gracias a los testimonios de vecinos, la policía logró detener a dos sospechosos del ataque. Los efectivos secuestraron en una casa de Juan XIII al 5600 (ex-Biedma) municiones y drogas.
Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos
Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Ovación
Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán
Ovación

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Policiales
Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

La Ciudad
Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord
Política

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 
Información General

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania