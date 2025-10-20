Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Mientras Naranja X y Ualá culparon a “servidores externos” por el colapso, Mercado Pago, la más usada del país, no emitió ningún comunicado.

La caída masiva de Amazon Web Services (AWS) que paralizó a cientos de servicios digitales en Argentina dejó a millones de usuarios de billeteras virtuales sin poder operar. Mientras el pánico se apoderaba de los comercios y de los clientes que tienen dinero depositado en esas billeteras, las respuestas de las principales empresas del sector fueron dispares, y el silencio de la más grande de todas, Mercado Pago , generó aún más incertidumbre y enojo.

Tanto Naranja X como Ualá salieron a responder las quejas de sus clientes en la red social X (antes Twitter), apuntando a un problema externo como la causa del colapso. En cambio, Mercado Pago optó por un llamativo silencio.

Naranja X fue una de las primeras en dar una explicación. Ante la consulta de un usuario, la cuenta oficial de la empresa respondió: "En este momento una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo, por favor si necesitás hacer alguna gestión intentá más tarde".

En la misma línea, Ualá se enfrentó a la furia de sus clientes, que no podían ver su dinero en la cuenta. "¡Hola! Lamentablemente, algunos de nuestros servicios se están viendo afectados por un inconveniente ajeno a Ualá . El mismo está generando inestabilidad en el funcionamiento de la app y de tu cuenta. Esperamos que se solucione pronto", explicaron.

Ante la insistencia de los usuarios, que se quejaban porque otras billeteras ya se habían recuperado, desde Ualá remarcaron: "Al tratarse de un error ajeno a Ualá no podemos determinar un tiempo estimado de solución".

Mercado Pago: silencio y usuarios a la deriva

En contraste con sus competidoras, Mercado Pago, la billetera virtual con mayor cantidad de usuarios en el país y una de las más afectadas por el apagón digital, no emitió ningún tipo de comunicado oficial en sus redes sociales para explicar la situación.

El silencio de la empresa de Marcos Galperin generó una ola de críticas y memes, con miles de usuarios que recurrieron a X para confirmar que no eran los únicos con problemas y para expresar su frustración ante la falta de información por parte de la plataforma en la que confían su dinero a diario.