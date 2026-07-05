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Vacaciones de invierno: un domingo de talleres, circo y experiencias inmersivas

En el receso invernal la agenda rosarina se llena de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

5 de julio 2026 · 09:00hs
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Vacaciones de invierno: un domingo de talleres, circo y experiencias inmersivas

Las vacaciones de invierno ya están en marcha y Rosario vuelve a desplegar una amplia agenda de actividades para disfrutar en familia. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecerán propuestas para todas las edades y para todos los bolsillos, con opciones que van desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y experiencias al aire libre.

El domingo 5 propone una agenda con actividades para todas las edades. En el Centro Cultural Fontanarrosa, se realizará una nueva edición de Club BL Fest, un encuentro dedicado al manga, el arte asiático y la cultura pop con feria, charlas y actividades orientadas a la comunidad LGBTIQ+ con entrada libre y gratuita a partir de las 13 hs.

Entre las propuestas destacadas también se encuentra "Intercambio fantástico", en el museo Macro, una experiencia creativa inspirada en una obra de Marta Minujín que invita a caracterizar personajes, imaginar escenas y registrarlas en un set fotográfico. Para quienes prefieran explorar el mundo audiovisual, el Cine Lumière ofrecerá "Animación al paso", un taller para conocer distintas técnicas de animación y crear historias propias.

La tarde se completa con una varieté de circo, a las 16 hs, en la Escuela Municipal de Artes Urbanas, ideal para disfrutar de acrobacias, humor y destrezas. Además, el Patio de Eventos de Alto Rosario presentará dos funciones de "Cenicienta", mientras que el Complejo Astronómico Municipal estrenará "Cosmix", una experiencia inmersiva en formato fulldome que invita a descubrir es un vuelo espacial y cómo prepararse a través de impactantes proyecciones de 360 grados.

Agenda completa el domingo 5 de julio

10h - “Exploraciones en el jardín”. Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

13h - “Club BL Fest”. Encuentro, feria y arte asiático orientados a la comunidad LGBTQ+. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

14h a 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - Muestra "La canción del barrio Vol. 2". Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis

15h - “Intercambio fantástico”. Set de fotografías con vestuario, a partir de la obra de Marta Minujín macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - “El hombrecito del azulejo”. Cuentos en Kamishibai, con María Soledad Galván Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2300). Gratis

15h - “Animación al paso”. Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

15.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

16h - Varieté de circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670)

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

16h- “Perdidos, ¿en los tiempos?”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

16h - “Narcissa y su jardín encantado”. Teatro La Morada (San Martín 771, P.A).

16.30h - Proyección de “Una película de Minecraft”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos.

Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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