El quinteto Experiencia Piazzolla propone un viaje sonoro por el universo de Ástor

La banda rosarina, una de las únicas de su tipo en el país, se presenta el miércoles 8 de julio en el Complejo Cultural Atlas

Experiencia Piazzolla , la formación rosarina que representa la música y el legado del eterno creador de Libertango, se presenta el próximo miércoles 8 de julio, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas. La agrupación integrada por músicos y docentes de gran trayectoria propone un viaje sonoro por el increíble universo de Ástor y su Nuevo Tango, recreado en sus arreglos originales y con el espíritu del quinteto que revolucionó el género.

El grupo (único en su tipo en la ciudad y uno de los pocos en el país) aborda la obra del compositor a partir de un inmenso trabajo de investigación y desgrabación, escucha y transcripción de la obra original de su Quinteto, acercando a las nuevas generaciones al singular y extraordinario estilo construido por Astor y los solistas que lo acompañaron.

La formación está integrada por Martín Tessa en guitarra eléctrica y dirección, Sebastián Jarupkin en bandoneón y dirección, Inés Dotto en violín, Federico Abelli en piano y Diego Ferreyra en contrabajo ; músicos de extensa y destacada trayectoria en la formación de orquestas y agrupaciones del género, docentes y creadores del tango rosarino actual.

El Quinteto nace en junio de 2024, como parte de los proyectos artísticos del Centro Cultural La Casa del Tango, con la intención de promover la obra de Ástor Piazzolla. Con este objetivo, Tessa, Jarupkin, Dotto, Abelli y Ferreyra se sumergen en un proceso de investigación, estudio, escucha, transcripción y ensayo de la obra original para recrear la sonoridad y la genialidad del compositor argentino. Las actuaciones cuentan con una puesta especialmente producida para su montaje en distintos espacios culturales y educativos, que traen a escena a los integrantes de la formación original.

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Cada concierto es una celebración de la obra de Piazzolla que invita a conocer y seguir difundiendo a uno de los músicos más significativos del tango, que abrió camino a varias generaciones y fue determinante para que el tango siga vigente en el presente. Su repertorio aborda las obras emblemáticas y más representativas como Libertango, Adiós Nonino y La Muerte del Ángel así como otras piezas no tan populares entre las que se destacan “Éxtasis”, "La mufa", "Contrabajisimo" y "Los sueños". Una propuesta musical para disfrutar de los clásicos y conocer la magnitud compositiva del genio marplatense.

Sobre Ástor Piazzolla y su Quinteto

Ástor Piazzolla fue la figura excluyente del tango durante las décadas del 60 al 90. De proyección artística nacional e internacional, su evolución musical lo convierte en referente de vanguardia. Su agrupación más trascendente fue el quinteto de bandoneón, violín, guitarra eléctrica, piano y contrabajo. Creado en 1960, fue su herramienta predilecta en el proceso de construcción y nacimiento del "Nuevo tango", integrado en su primera etapa por Simón Bajour en violín (reemplazado después por Elvino Vardaro), Jaime Gossis en piano, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y Kicho Díaz en contrabajo.