Feria del Libro: Verónica Laurino, la bibliotecaria que un día se puso a escribir y no paró más

-Por plata no es...escribo por que me parece que fue una manera de hacer catarsis. Publique en el 2001 a mis 35 años. Para escribir es bueno tener experiencias. En ese 2001 mucha gente se iba, otros la pasaban muy mal y yo me puse a escribir una novela: "Breves Fragmentos", y creo que me salvó. Después me desprendí de eso y escribo por me da mucho placer; lo hago a mano y con mis tiempos. Arranco y no sé que va a salir; si algo para niños; si poesía; si novela. Me considero una escritora híbrida, hago de todo. para una novela arranco con una idea general y después se suman situaciones.