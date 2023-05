Fátima Florez tras la separación de Noberto Marcos: romance y viaje a Europa

La vida de soltera de Fátima Flórez en España y cerrando shows sin Norberto, su ex marido

La respuesta de Florez, también por la pantalla de América, llegó más tarde: "Nosotros hablamos seguido, esta todo súper bien, no tengo más para decir", resumió para luego agregar que "él es así -muy sensible-, los dos nos hemos cuidado y querido mucho y siempre vamos a hablar bien el uno del otro porque no tendríamos nada malo para decir".