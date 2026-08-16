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En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

Almirón reservó a los titulares para la Copa Libertadores y juega en cancha de Barracas Central con habituales suplentes. Seguilo en vivo por La Capital.

16 de agosto 2026 · 20:03hs
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La bandera de bienvenida de Barracas en el Chiqui Tapia. Central va por tres puntos.

Sebastián Suárez Meccia

La bandera de bienvenida de Barracas en el Chiqui Tapia. Central va por tres puntos.

Central juega en el Chiqui Tapia con un equipo completamente alternativo, pensando en la revancha con Corinthians del jueves en San Pablo, por Copa Libertadores. Ante Barracas Central, por la 5ª fecha del Clausura, busca extender la buena vibra del torneo local, donde trae dos triunfos al hilo. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Almirón le puso freno a casi todos los titulares: cuántos viajaron para el choque con Barracas Central

El minuto a minuto en el Chiqui Tapia

A las 20.15 comienza el partido, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

>>Leer más: Cómo le fue a Central las últimas veces que puso un equipo alternativo o con mayoría de suplentes

Las estadísticas de Barracas vs. Central

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