Central: se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

El delantero canalla tuvo que ser reemplazado en el inicio del partido, con mucho dolor en la rodilla derecha. Dejó el estadio Florencio Sola sin poder pisar

Gaspar Duarte es retirado en el carrito sanitario del campo de juego a los pocos minutos de iniciado el partido entre Banfield y Central.

Más allá del sabor agridulce por el empate, lo que se trajo Central de cancha de Banfield fue la lesión de rodilla que sufrió Gaspar Duarte , de quien se espera el parte médico correspondiente, con el temor de que se trate de una lesión de gravedad.

La posibilidad de que se trate de algo importante tiene que ver no sólo con que haya tenido que salir a los pocos minutos de iniciado el encuentro, sino con las muestras de dolor que mostró desde el momento en que se lesionó.

Es más, la imagen del final de la jornada en el Florencio Sola fue una de las más fuertes. Es que cuando el plantel se retiraba de la cancha, el delantero tuvo que ser acompañado por dos auxiliares (los llevaban de los hombros), sin poder pisar.

Habrá que esperar qué dice el club a través de su departamento médico, pero sí es un hecho que el futbolista se perderá prácticamente lo que resta del torneo. De tratarse de una lesión mucho más grave, el período de recuperación será más prolongado.

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El delantero de Central estuvo ausente en el inicio del torneo por un par de lesiones musculares.

Un problema para todos en Central

El gran problema lo tendrá el jugador, está claro, pero para el técnico Jorge Almirón es una complicación extra, ya que pierde un futbolista que en estos últimos partidos había comenzado a tener continuidad otra vez en el equipo. Es que, se recuerda, Duarte estuvo un largo tiempo fuera producto de lesiones musculares y recién estuvo a disposición para el partido contra Tigre. Ingresó en ese encuentro y algunos minutos también ante Argentinos Juniors. Después, fue titular en la final de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes y ahora ante Banfield.

La lesión de Duarte fue a los 15 minutos del primer tiempo, en una jugada en la que fue en busca de la pelota y cuando intentó girar, la rodilla le jugó una mala pasada. Fue reemplazado por Julián Fernández.

Con este panorama, Almirón se verá en la obligación de meter mano en el equipo para el partido ante Independiente Rivadavia. Para ese encuentro se darán los regresos de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro.