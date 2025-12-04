La Capital | Zoom | euforia

"Euforia" vuelve cuatro años después: la temporada 3 ya tiene fecha de estreno

La serie de Sam Levinson vuelve a HB0 en 2026, con episodios nuevos: qué pasará con los personajes principales

4 de diciembre 2025 · 10:52hs
Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega

Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega, la temporada tres de la serie "Euforia" ya tiene fecha de estreno y afiche

Después de cuatro años del estreno de la última entrega, la serie “Euforia” confirmó finalmente fecha de estreno para su tercera temporada: abril de 2026. El anuncio de HBO estuvo acompañado por el poster oficial, donde se la ve a la protagonista Zendaya sentada en un auto en medio de un paisaje árido.

En el extenso paréntesis entre ambas temporadas pasó de todo. Hubo demoras por el paro de guionistas y actores, cambios internos en la producción, y hasta el fallecimiento de un miembro del elenco muy querido por el público y por sus colegas: Angus Cloud, que interpretaba a Fez, murió en 2023 por causas relacionadas al consumo de sustancias.

En una conferencia de HBO que tuvo lugar en Londres en los últimos días, Sam Levinson, creador de la serie, compartió algunos detalles sobre la próxima entrega. Un dato que se sabía hace tiempo es que habrá un salto temporal: la tercera temporada tendrá lugar cinco años después de los eventos con los que cerró la segunda.

La decisión parece a priori acertada para mantener la verosimilitud, dado que si bien la mayor parte del elenco siempre fue mayor de edad, dado el tiempo transcurrido resultaba difícil creer que fueran todavía chicos de secundaria.

Qué pasará con cada personaje en la temporada 3 de "Euforia"

De esta manera, los próximos episodios de “Euforia” retomarán la vida de los personajes ya convertidos en adultos, y “enfrentando las consecuencias” de todo lo que vivieron en su juventud. En 2025, Zendaya aseguró en una entrevista que “solo se puede estirar hasta cierto punto el drama de secundaria” y que era en cambio más interesante mostrar cómo esas experiencias (en su mayoría traumáticas), tienen repercusiones en la configuración subjetiva de los adultos.

En este sentido, Levinson adelantó que Rue (Zendaya) aparecerá “al sur de la frontera, en México”, endeudada con Laurie (una narcotraficante) y buscando “formas muy innovadoras de pagarle”. Jules (Hunter Schafer), por su parte, estudia en una escuela de arte y enfrenta con nerviosa

Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) siguen juntos a pesar de ser claramente una “de las parejas más tóxicas de la serie”. Según Levinson, Cassie es adicta las redes sociales y vive comparándose permanentemente con sus ex compañeros de escuela. “Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, contó el showrunner.

Embed - EUPHORIA - Temporada 2 | Trailer | HBO Max

Maddy (Alexa Demie) se mudó a Hollywood, donde trabaja en una agencia de talentos. Lexi (Maude Apatow) trabaja como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, actriz estelar invitada en la temporada.

Eric Dane volverá como Cal Jacobs (el padre de Nate) pese a haber revelado a medios estadounidenses que fue diagnosticado con ELA. El actor aseguró que se siente “afortunado” de poder seguir trabajando y que esperaba con entusiasmo volver al set. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Martha Kelly, Nika King, y Chloe Cherry, entre otros recurrentes del elenco.

Finalmente, entre las ausencias se destaca sobre todo la de Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat y anunció en 2022 que dejaba la serie. Storm Reid, que hacía de Gia (hermana menor de Rue), confirmó que su personaje no estará en esta nueva temporada. Vale recordar que en estos años, la joven actriz tuvo una participación en “The Last of Us”, la cual le valió un premio Emmy como Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática.

