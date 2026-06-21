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Santafesinos alojados en el hotel incendiado en República Dominicana denuncian robo de pertenencias

Una pareja de San Lorenzo aseguró que personal del alojamiento les dijo que su habitación se había prendido fuego, pero luego descubrieron que todo estaba intacto y que le faltaban desde dispositivos electrónicos hasta sus pasaportes

21 de junio 2026 · 17:08hs
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El incendio se produjo el viernes en el complejo Viva Dominicus de Bayahíbe.

El incendio se produjo el viernes en el complejo Viva Dominicus de Bayahíbe.

Una pareja de santafesinos alojados en el hotel incendiado en República Dominicana aseguró personal del alojamiento retiene sus pertenencias tras el trágico hecho que dejó un fallecido y cientos de evacuados, por lo que iniciaron un enérgico reclamo junto a otros turistas.

El incendio se desató este viernes por la mañana en el complejo Viva Dominicus de Bayahíbe. Tras el siniestro, una turista italiana falleció por inhalación de humo y 1.700 huéspedes tuvieron que ser evacuados.

Los turistas santafesinos, oriundos de San Lorenzo, creyeron que había perdido todo en las llamas porque el personal del hotel les había comunicado eso. Pero todo cambió cuando rastrearon la ubicación de sus dispositivos electrónicos y descubrieron que su habitación no se había incendiado.

El reclamo de los santafesinos

"La situación se complicó cuando la ubicación de nuestros aparatos electrónicos (computadoras, iPod, auriculares) nos señalaba que estaban en la habitación que supuestamente estaba quemada. De repente, la aplicación nos marcó que desaparecieron de ahí: mi computadora fue trasladada a un lugar cerca del hotel y los auriculares y el iPod de mi novio están en La Romana", relató Karen, una turista santafesina que se encuentra en el hotel luchando para que le devuelvan sus cosas, en diálogo con La Capital.

Y sumó: "Presentamos la denuncia y cuando mostré que teníamos la ubicación de todo, mi computadora apareció de nuevo en la habitación del hotel. Fui, les dije que estaba mi computadora ahí y al final me la devolvieron. La recuperé junto a la mochila, pero me faltan cosas".

Tras acercarse al complejo, notaron que su habitación estaba intacta: "Ahora nos dicen que entraron y que nuestras cosas se recuperaron. Necesitamos una medicación para un tratamiento que tenemos que arrancar hoy y nos falta eso. Ahora dicen que apareció".

Según registró la sanlorencina en redes sociales, con el paso de las horas y tras muchos reclamos junto a otros huéspedes empezaron a aparecer algunas cosas de a poco: primero la valija y después los pasaportes que, inicialmente, estaban dentro del equipaje.

"Hay otros argentinos que les devolvieron los pasaportes que estaban guardados en una mochila con la plata, tarjetas y todo. Ayer a la noche se dieron cuenta que les empezaron a hacer compras con la tarjeta de crédito, así que también les robaron. Eso es lo más preocupante. Ante esta situación tan grave y desesperante para todos, los que tienen que encargarse del tema nos están robando", expresó.

Incendio en República Dominicana

El incendio se registró en la mañana de este viernes en el reconocido hotel de Bayahíbe, República Dominicana. El siniestro obligó a evacuar a aproximadamente 1.700 huéspedes, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

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>> Leer más: República Dominicana, al tope del Caribe para los argentinos

El director del COE, Juan Manuel Méndez, comunicó ante la prensa que las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de evacuación contempló el traslado de la totalidad de los huéspedes a hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar de inmediato. Los evacuados fueron reubicados en otros establecimientos del destino turístico.

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