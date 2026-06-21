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La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

La municipalidad de Villa Gobernador Gálvez organizó una jornada con sorpresas y actividades especiales

21 de junio 2026 · 21:06hs
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La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

La municipalidad de Villa Gobernador Gálvez celebró el cuarto aniversario de la Granja Educativa del Parque Regional con sus atractivos de siempre, como el animalario, la zaranda, la matera y astronomía, fotografía experimental; y actividades especiales como observación de árboles, biblioteca móvil, recorridos por la Reserva Natural, y el show de “Cuchara, la payasa ambientalista”.

La coordinadora de Educación, Yamila Novo, resaltó que "este espacio tiene un valor muy importante en la ciudad. Desde la gestión de Alberto Ricci hemos desarrollado este proyecto pedagógico y lúdico que funciona para las instituciones de lunes a viernes, y para las familias los fines de semana”.

“Armamos propuestas especiales con temática de cumple además de los espacios tradicionales de la Granja, como la matera, la zaranda, el animalario y un espacio de lectura que sumamos este año y se llama Biblioteca Móvil”, agregó.

Por su parte, la coordinadora de la Granja, Carolina Álvarez, contó que durante la celebración hubo “muchos dispositivos funcionando, los clásicos como la fábrica de pan casero, el espacio de animales, la huerta y el vivero; y en esta oportunidad, también tuvimos actividades especiales como la articulación con el Museo Malatesta, recorridas por la Reserva Natural, el dispositivo de Astronomía, observación de aves y fotografía experimental”.

Actividades para instituciones educativas

Para el nivel inicial se desarrolla “Desde la raíz”, un paseo sensorial que invita a descubrir la naturaleza a través de la tierra, la cocina, los animales, los sonidos y el juego.

En el primario, el primer ciclo participa de “Científicos ocasionales”, una propuesta que promueve la exploración de fenómenos naturales, plantas, ecosistemas y constelaciones, mientras que el segundo ciclo aborda “Ciudadanos ambientales”, con eje en la relación entre sociedad y naturaleza.

En séptimo grado, la propuesta “Valorando lo común” invita a reflexionar sobre el ambiente, la memoria y la participación democrática. Para el secundario, ofrece “Identidades: un paseo conmovedor”, un recorrido que propone pensar la identidad y las distintas formas de ver el mundo a partir del contacto con la naturaleza.

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“Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, sostuvo el mandatario santafesino.

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La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores. 

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