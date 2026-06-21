El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable antes de días cada vez más fríos

La temperatura máxima no superaría los 14º y en la semana estaría en descenso, con una mejora pronosticada para el viernes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 22 de junio en Rosario nubosidad variable y una temperatura máxima de 14º, que estará en descenso en los próximos días al menos hasta el viernes, para cuando se anticipa una mejora.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sur cambiando a moderados, con un registro de 8º y cielo mayormente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º. Para la tarde se espera cielo ligeramente nublado con una máxima de 14º, bajando a 7º en la noche, cuando estaría algo nublado.

El martes estaría algo nublado, con marcas en descenso: una máxima de 11º y una mínima de 4º.

El miércoles las temperaturas seguiría en baja, con registros entre 10º y 3º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El jueves estaría algo nublado, con 12º de máxima y 3º de mínima.

El viernes habría una mejora en las condiciones, con la máxima en 17º y la mínima en 8º, y cielo algo nublado.

El sábado prácticamente no tendría modificaciones: estaría algo nublado, con 17º de máxima y 8º de mínima.