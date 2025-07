En el Día del Historiador, desvincularon al director del Museo Histórico Nacional

En declaraciones al medio Infobae, Di Meglio aseguró que se trató de “una decisión política” y que no recibió mayores explicaciones. "Me sorprendió porque el museo está en un buen momento, con mucho público y nuevas muestras. Me dijeron que venía Rodríguez Aguilar a reemplazarme, supongo que quisieron darle el puesto a ella. No me renovaron, simplemente", señaló.

Según la agencia Noticias Argentinas, desde la cartera nacional de Cultura “confirmaron que no habrá despidos en el MHN y remarcaron que se mantiene la intención de avanzar con concursos para cubrir cargos directivos, aunque hasta el momento no se abrió ninguno”.

El repudio de la cultura

A su vez, a poco de conocerse la noticia del desplazamiento de Di Meglio, docentes, investigadores y trabajadores de la cultura juntaron firmas para expresar el repudio a su despido.



Para quien quiera sumar su firma, acá una carta de repudio al despido de Gabriel Di Meglio de la dirección del @MuseoHistorico. Gabriel hizo una gran gestión, la mejor en décadas, al frente del principal museo histórico del país. Lo vamos a extrañar. 1/2https://t.co/U03C72PFFM — Roy Hora (@RoyHora) July 1, 2025

“Gabriel es un profesional de una amplia y reconocida trayectoria académica, destacándose por sus labores como investigador y docente y, en particular, por su actividad en el plano de la divulgación histórica, la que lo condujo a la dirección del citado Museo, como así también a la dirección del Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo”, dijeron en el texto que acompañaba el repudio.

“Su despido es un ataque al derecho que tenemos de contar con museos públicos con contenido histórico de calidad, con presupuestos acordes y propuestas renovadoras para la ciudadanía en su conjunto. El despido de Gabriel es también un episodio más del ataque generalizado contra la educación pública, la cultura pública, las universidades nacionales, el CONICET y una larga lista que lamentablemente no para de crecer. Es por lo tanto otra acción cruel y autoritaria a la que nos tiene mal acostumbrados este gobierno. Es una expresión más, triste y absurda, de un ataque sistemático contra la cultura y la educación argentina”, agregaron.

Finalmente, reclamaron la “restitución en su cargo del Dr. Gabriel Di Meglio, un pedido de disculpas público y el envío de una partida presupuestaria acorde a las labores que lleva adelante el museo y sus trabajadores”.