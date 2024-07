Eminem detuvo la marcha de Taylor Swift y "salvó" a Stevie Wonder

El decimosegundo álbum de estudio de Eminem, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", debutó en el número 1 del ranking Billboard 200, desbancando después de 12 semanas a “The Tortured Poets Department”, de Taylor Swift, y manteniendo "a salvo" el récord de Stevie Wonder.

El único disco que los supera es una obra maestra de Stevie Wonder: “Songs in the Key of Life”, de 1976. Pasó 13 semanas en el número uno después de debutar en el primer puesto, y sumó 14 semanas. Esto es: el récord del genio de Motown se mantiene activo.

“The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” es el undécimo álbum Nº1 de Eminem. “The Tortured Poets Department” cayó al cuarto puesto, y quedaron por encima “ROMANCE:UNTOLD” de la banda de k-pop ENHYPHEN y “The Great American Bar Scene” del artista country Zach Bryan.