Ellen Pompeo y Katherine Heigl, estrellas de "Grey's Anatomy", tuvieron un motivo reencuentro

Ellen Pompeo & Katherine Heigl | Actors on Actors

Y sí, interpretar a cirujanas implica estar en constante contacto con sangre y visceras, aunque no sean reales. “Esto es terrible, pero en el pasado usábamos muchas partes de animales reales en las cirugías. Después de horas y horas bajo las luces empezaba a oler horrible. Usábamos una máscara, eso ayuda, pero no es la experiencia más placentera. Tus pies están cansados y estás mirando ese corazón e intestino”, sumó Ellen divertida.

Las actrices también hablaron sobre la cantidad de eventos traumáticos que los personajes transitan en la ficción y el desafío que esto les implicó como intérpretes. Katherine recordó cómo filmar la escena de la muerte de su pareja Danny Duquette (encarnado por el actor Jeffrey Dean Morgan) le hizo revivir el fallecimiento de su hermano cuando era chica.

Pompeo la consoló, asegurando que ese tipo de compromiso afectivo con el personaje es lo que hizo de la serie algo icónico. “El arte siempre vale la pena porque la gente ve esa escena y es catártico para ellos. La mayoría de la gente ha perdido gente, y a todo el mundo le encanta llorar. Hicimos que la gente sintiera cosas, Katie, y ese es el mayor regalo como actor: poder hacer sentir a la gente. Es genial. Una de las razones por las que el programa ha impactado tanto a la gente es porque estábamos muy emocionados. Pudimos generar mucha emoción”, aseguró.

Grey's Anatomy bloopers season 3

Después, la dupla reconoció el “trabajo revolucionario” que hizo Shonda Rhimes en la industria, al crear contenido con mujeres protagonistas y poner cuestiones raciales y de la diversidad sexual en el centro de la historia. También se refirieron al lugar que las mujeres fueron disputando y ganando en este ámbito históricamente machista, y cómo vivieron ellas esa transición.

“Si no puedes defenderte en esta industria, muy pocas personas te defenderán. Así que será mejor que aprendas a hacerlo, y será mejor que estés de acuerdo con que no les gustes por eso”, aseveró Heigl, que en trabajos posteriores a “Grey’s Anatomy” fue criticada por sus actitudes en set. Según ella misma, esta supuesta actitud que le cuestionaron tenía que ver con no ser complaciente con las demandas e imposiciones del medio.

“A nadie le gusta una mujer súper segura. Y es por eso que están quitando los derechos reproductivos y los derechos de voto en todo este país, porque no quieren que las mujeres encuentren su poder. No quieren que las mujeres tengan voz. No quieren que las mujeres tengan el control porque saben que podemos hacerlo mejor que ellos”, retrucó Pompeo sobre esto.

Para cerrar el encuentro, las actrices intercambiaron palabras de admiración mutua y cariño. “¡Gracias, Ellen! Eres una buena amiga. Fue muy divertido. Te amo. Me encanta ver tu cara y volver a sentarme frente a ti después de ocho años”, concluyó Heigl. Después de la publicación de la entrevista, los fanáticos piden más: ahora quieren el reencuentro de Ellen Pompeo con quien interpretaba su mejor amiga en “Grey’s Anatomy”, Sandra Oh, que supo destacarse en el rol de la cirujana Christina Yang, y construyó una prolífica carrera tras su salida de la serie.