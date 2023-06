Junio llega con grandes estrenos a Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ y Apple TV

Series que empiezan o terminan, buenas noticias para los fans de Marvel y "Sex and the city", películas de franquicias exitosas y mucho más

Uno de los destacados del mes es el regreso de "Black Mirror" , que después de 4 años llega con su sexta temporada. También se conocerán las últimas temporadas de la serie española "Valeria" , la apuesta de acción "Jack Ryan de Tom Clancy" y la comedia no tan adolescente "Yo Nunca", de la genial Mindy Kalin ("The Office").

Además, llegan nuevas series como "The Crowded Room" y "The Idol" .

En tanto que para los fans de Marvel, hay buenas noticias: llega "Invasión secreta" , que aporta más historias al multiverso en su nueva fase. Y para los fans de "Sex and The City" , también: no solo hay segunda temporada de "And Just Like That..." , sino que llega con un bonus.

Hay, también, grandes apuestas en cuanto a películas asociadas a franquicias: Keanu Reeves vuelve con "John Wick 4" y desembarca en el streaming "Creed III".

Valeria (2 de junio, Netflix)

La serie basada en las novelas de Elísabet Benavent y protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott regresa con una temporada final.

La temporada 3 de "Valeria" se enfoca en "nuevos triángulos amorosos. Nuevas etapas. Nuevos cumpleaños. Muchas cosas cambian, pero la amistad de estas cuatro mujeres permanece intacta".

En esta ocasión, Valeria ya es una escritora de éxito que por fin lleva una relación "relajada" con Víctor (Maxi Iglesias). Aunque quizás sea demasiado "relajada" para lo que ella busca.

Valeria: Temporada 3 (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

The Idol (5 de junio, HBO max)

"The Idol" es una nueva serie de drama creada por Abel Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson para HBO.

Con la industria de la música como telón de fondo, la serie se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que entra en una relación complicada con una ídolo del pop en ascenso.

The Idol | Trailer oficial | HBO Max

Yo nunca: Temporada 4 (8 de junio, Netflix)

La cuarta y última temporada de la serie "Yo Nunca" desembarca en plataformas el 8 de junio. La protagonista es Devi, una adolescente brillante, hija de inmigrantes indios y con un grupo estable de amigos, pero poco popular. Es un serie casi autobiográfica de la genial Mindy Kaling, a quien muchos conocen por su rol en "The Office".

"Llega el último año y viene cargado de dudas sobre la universidad, crisis de identidad y flechazos. ¿Cómo se prepara el grupo para enfrentar su futuro?", anticipan sus creadores, a la hora de promocionar esta entrega final.

Yo Nunca Temporada 4 (2023) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

The Crowded Room (9 de junio, Apple TV+)

En Manhattan, en el verano de 1979, un joven es detenido por un crimen y un improbable detective se ve obligado a resolver el misterio que se esconde tras él antes de que el verdadero criminal vuelva a atacar.

Ese es el argumento de "The Crowded Room", nueva serie que llega en junio a Apple Tv+.

Es una producción dramática protagonizada por Tom Holland, Amanda Seyfried y Emmy Rossum. Basada en una historia real.

The Crowded Room — Official Trailer | Apple TV+

Creed III (9 de junio, Amazon Prime)

Michael B. Jordan debuta como director y regresa en el papel de Adonis Creed en la tercera entrega de la exitosa franquicia derivada de Rocky.

En este film, Adonis ha prosperado en su carrera y en su vida familiar. Cuando Damin, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo resurge (interpretado por Jonathan Majors), el enfrentamiento entre ellos será más que una pelea.

Fue tal el éxito de "Creed III" en la taquilla que ya han conversaciones para seguir extendiendo al historia.

CREED III | Tráiler oficial

Recursos Humanos (9 de junio, Netflix)

La serie derivada de Big Mouth llega a su fin en junio. La segunda temporada llega justo antes de que la serie principal también emita sus últimos episodios.

"Entre amores furtivos y romances de oficina, las criaturas de Recursos Humanos se mantienen ocupadísimas con una nueva camada de personas", señala la sinopsis.

Es un producto que se distingue por su apuesta de animación para adultos y sigue la línea de series como "Bojack Horseman", por ejemplo.

Human Resources: Season 2 | Official Trailer | Netflix

Black Mirror (15 de junio, Netflix)

“Black Mirror”, la exitosa serie que presenta una mirada oscura y satírica sobre la era tecnológica, vuelve después de cuatro años. La sexta temporada está integrada por cinco capítulos con figuras de la talla de Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Kate Mara, Ben Barnes, Himesh Patel, Josh Hartnett o Zazie Beetz, entre más.

Previo a su estreno, se reveló el tráiler de la sexta temporada y el adelanto sugiere que la serie estará más apegada al estilo de sus primera entregas.

Black Mirror: Temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

El hijo (16 de junio, Amazon Prime)

Un padre que trabaja con frecuencia en el extranjero se entera de la desaparición de su hijo de 7 años. Abrumado por la culpa por haber descuidado su responsabilidad, él hará todo por encontrarlo, y descubrirá impulsos en él mismo de los que no se había dado cuenta. Esa es la premisa de "El hijo", película de drama y suspenso que en junio llega al streaming.

Hugh Jackman, Laura Dern y Anthony Hopkins protagonizan este film, un drama sobre los allegados de un adolescente con depresión y cómo se enfrentan a las trabas que este pone en el camino.

El hijo - Tráiler oficial subtitulado | Prime Video

Invasión secreta (21 de junio, Disney+)

"Invasión secreta" es el nombre de la nueva serie de Marvel. Trascendió que esta película seguirá con la trama que comenzó en "Capitana Marvel" y tuvo su continuación en los post-créditos de "Spider-Man: Lejos de casa".

Tal como su nombre lo indica, la película cuenta la batalla que se da contra una "invasión secreta" de la Tierra por parte de una facción de Skrulls metamorfos.

Dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim, la serie estará protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury. Cobie Smulders, la estrella de "How I Met Your Mother" interpreta a la ayudante de Nick Fury y agente de Shield Maria Hill también estará en la serie.

Invasión Secreta | Tráiler Subtitulado | Disney+

John Wick 4 (22 de junio, Amazon Prime)

El mejor cine de acción llega en junio con "John Wick 4". Keanu Reeves regresa para liquidar a cientos de malos en la cuarta entrega de esta franquicia ya consolidada.

Tras la situación en la que quedó al final de Parabellum, John Wick descubre un camino para derrotar a La Mesa, pero, antes de que pueda ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos.

JOHN WICK 4 - TRÁILER OFICIAL EN ESPAÑOL

And Just Like That... (22 de junio, HBO Max)

La serie derivada de "Sex and The City" llamada "And just like that..." estrena segunda temporada.

Una de las perlitas es que, tras la pelea pública con Sarah Jessica Parker y su ausencia en la primera temporada, la actriz británica Kim Cattrall volverá a ponerse en la piel de Samantha Jones. Si bien la información entusiasma a los fans, será apenas para una escena. Aunque brevemente, el elenco origial de "Sex and the city" que completan Kristin Davis y Cynthia Nixon estará finalmente completo.

And Just Like That... Season 2 "Serie HBO Max" (Español) (Subtitulado)

Sofía y la vida Real (23 de junio, HBO Max)

Para los amantes de la realeza, llega la docuserie "Sofía y la vida real", dirigida por David Trueba.

Esta producción cuenta la historia de Sofía de Grecia, "un personaje supeditado a alguien más: hija de rey, hermana de heredero que nunca llegaría al trono, esposa de rey, madre de rey, abuela de futura reina", aclaran en la plataforma. "Esos han sido sus papeles oficiales, los que explican su figura de cara a la Historia. Pero esa no es la realidad completa", añaden.

Esta nueva serie de cuatro capítulos incluye testimonios de periodistas expertos en información de Casa Real como Rocío Ayuso (El País), Mariángel Alcázar (El Periódico, La Vanguardia) o Carmen Enríquez (TVE). También hablan Jaime Peñafiel, autor de "Los 80 años de Sofía. Esposa, madre y abuela" y Pilar Urbano, autora de "La reina de muy cerca". Otros entrevistados sonEva Sannum, modelo, empresaria y exnovia del príncipe Felipe, y también Isabel Sartorius, politóloga y primera novia del príncipe Felipe; autora de "Por ti lo haría mil veces".

Jack Ryan, de Tom Clancy (Amazon Prime)

La cuarta y última temporada de Jack Ryan de Tom Clancy envía al personaje principal de John Krasinski a su misión más peligrosa hasta el momento.

En su nuevo cargo, como director adjunto en funciones de la CIA es designado para destapar un posible caso de corrupción interna. Una vez iniciada la investigación, el agente descubre una serie de operaciones encubiertas sospechosas que podrían poner en peligro a Estados Unidos. El hallazgo de un cártel de la droga y su relación con una organización terrorista deja en evidencia que la conspiración tiene una magnitud mayor a la que había imaginado.

En esta última aventura se suman nuevos personajes: Michael Peña como Domingo Chavez y Louis Ozawa como Chao Fah.

Jack Ryan – Temporada 4 | Trailer Oficial | Prime Video

¿Es pastel? (30 de junio, Netflix)

En 2021, los pasteles realistas se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Y por supuesto, cada vez que algo es tendencia termina convertido en otra cosa. Así nació "¿Es pastel?".

En junio, llega la segunda temporada de este original concurso gastronómico en donde talentosos artistas/reposteros deben hacer tortas que parezcan otras cosas. De este modo, se reproducen bolsos, máquinas de coser y mucho más