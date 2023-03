79010043.jpg Silvia Kutica se mostró feliz al recibir el Estrella de Mar por Actriz Dramática.

Ira Levin fue un prolífico escritor estadounidense. De él se hicieron adaptaciones al cine de las novelas “El bebé de Rosemary”, con Mia Farrow y John Cassavetes; “Las mujeres perfectas”, con Nicole Kidman, Bette Midler y Matthew Broderick; “Acosada”, protagonizada por Sharon Stone, William Baldwin y Tom Berenger; “Un beso antes de morir”, segunda versión luego de la original de 1956, protagonizada por Matt Dillon y Sean Young, y “Los niños de Brasil”, interpretada por Gregory Peck, Laurence Olivier y James Mason, entre otras.

Kutica está a cargo del rol de la anciana, dulce pero algo macabra. “Cuando me llegó la obra, no pude dejar de leerla”, contó Kutica a La Capital en una visita previa a la ciudad con la pieza. “Soy amante del policial, del suspenso y de la cosa fantástica, y me dije «esto es lo que tengo que hacer». Es un disfrute, los personajes juegan todo el tiempo a ser algo que no son, se van sacando capas y capas y te vas encontrando con cosas que nunca son lo que de verdad son. Mi personaje es manipulador y algo perverso, lo adoré”, confesó la artista sobre la pieza que se presentó en Rosario en octubre de 2021.

La actriz, reconocida por sus roles en telenovelas como “Vidas robadas”, “Los médicos de hoy”, “Campeones de la vida” ó “90, 60, 90, modelos”, regresó al teatro con esta obra y como confesó a La Capital, lo hizo con “mucha alegría”. “Es una gran obra de texto, tenés ahí el 60 por ciento de todo, el resto se lo agregamos el director y los actores; podés descansar en el texto porque además este autor no da puntada sin hilo, ninguna frase es porque sí. Hay personas que la han visto tres o cuatro veces, yo misma fui descubriendo cosas que pensé que eran detalles pero no: una frase o una mirada contaban un montón en el desenlace”, indicó la actriz.

Sobre la dinámica entre su personaje y el Fabio Aste, que interpreta a la pareja de Kutica en la ficción, la actriz indicó: “Estos viejitos son muy agradables, cálidos y se aman, pero en algunos momentos ves algo que no te cierra, algo raro. Desde la primera lectura de la obra los cuatro personajes nos fuimos amalgamando y la directora nos fue guiando, pero no podés moverte mucho más, si no delatás el resto de la historia. El texto es potentísimo y subirte a este texto ya es todo”.

La joven pareja engañada por estos dos viejecitos son Fernanda Provenzano y Adrián Lázare, actor y productor rosarino y porteño por adopción. Sobre “El cuarto de Verónica”, explicó que la obra de Ira Levin le llegó por casualidad, publicada en un libro que no pudo dejar de leer hasta el final. “Hace años que venía detrás de los derechos de esta obra, finalmente nos lo cedieron y estoy feliz porque es un género rarísimo, poco visto en teatro. Hacer suspenso en el teatro es un riesgo, pero funcionó y la respuesta de la gente es buenísima, es como ver cine pero en vivo. La música de fondo y los climas que va creando el autor te tienen en vilo, la platea está inmóvil. La trama da giros y giros y cuando está por terminar, en el último instante da otro giro más. Por suerte tiene algunas partes donde uno se ríe o descomprime un poco tanta tensión de este rompecabezas macabro”.