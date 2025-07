El rosarino Valentino Merlo cantó en el destacado ciclo FA! de Mex Urtizberea

En esta nueva sesión Fa!, titulada "¿Qué es un hogar", Valentino Merlo no solo se sentó en la larga mesa de Urtizberea , donde se debatió en torno al hogar y a ser anfitrión, sino que también deslumbró a los presentes -y al público general - con su versión de "Zona de promesas".

Valentino Merlo, de las piletas del Saladillo a FA!

Con su piluso negro que se convirtió en su marca propia, el rosarino que saltó a la fama tras viralizarse cantando “Como la flor” de Selena en las piletas del Saladillo, participó de la nueva tertulia de Mex Urtizberea. También lo hicieron destacados artistas nacionales, como Florencia Peña, Ángela Torres, los Auténticos Decadentes y Marilina Bertoldi y el filósofo Dario Z, entre otros.

Cuando le tocó cantar, Merlo eligió dedicarle su versión de "Zona de promesas" a una persona muy especial, su mamá. Luego de ser presentado por Urtizberea, Merlo expresó: "Estoy contento de estar acá, vamos a disfrutar de esta versión que se la dedico a mi mamá, que está allá atrás. Te amo, mami".

Embed

"¿Qué es un hogar? ¿Qué es ser un buen anfitrión? ¿Hasta dónde llega tu hogar? ¿Las veredas son parte de tu casa? ¿Por qué hogar y dignidad van de la mano?", plantea la publicación oficial de Esto es FA! para presentar su entrega número 21, y esos fueron los ejes de la conversación.

La nueva sesión se estrenó este domingo 27 de julio a las 20 horas, y ya está disponible en YouTube, tanto la tertulia completa, en la que entre charla y charla los artistas se suben al escenario improvisado y cantan un tema, como los covers por separados.

Cómo nació esta estrella rosarina

En el video que lo catapultó a la fama parece más pequeño. Lleva una gorra calada hasta las cejas y un short de baño. Con algo de timidez, Valentino Merlo"Como la flor", de Selena, al borde de las piletas del Saladillo. Eso fue en febrero de 2023, desde entonces la carrera del rosarino no para de crecer y se consolida como uno de los artistas argentinos más escuchados en las plataformas.

La historia de Merlo comenzó muy lejos de allí. El pibe de 15 años de barrio Tablada, buen jugador de fútbol y cantante, se hizo conocido cuando su abuela, Aurora, le pidió a los encargados del natatorio del Balneario del Saladillo que le permitieran cantar una canción.

"Mi abuela Aurora me dice ‘¿estás para cantar ahí un tema ahí con el parlante y el micrófono?’", contó el músico. Primero le dijo que no, que prefería estar alejado; no obstante, al final, siguió su consejo y se animó a presentarse delante de todos los invitados.

Embed

Entonces Valentino, de gorra y short de baño, parado en el borde de la piscina hizo dos temas: "Como la flor", de Selena, y "Costumbres", de Damas Gratis.

Era febrero del 2023 y nadie, por esos días, se imaginaba lo que vendría después. Los videos de la actuación, grabados con el celular por los profesores de educación física que trabajan en el lugar, fueron subidos a las redes sociales y rápidamente cosecharon una catarata de likes y comentarios elogiosos.

>>Leer más: Nace una estrella: un chico de 14 años cantó en las piletas del Saladillo y fue ovacionado

En solo un año, Valentino se convirtió en una joven estrella en ascenso. Con el apoyo incondicional de su familia empezó a organizar distintas presentaciones y trabajar codo a codo con su hermano mayor, de 20 años, quien compone las canciones. Los videoclips de sus temas “Si no estas” y “Loco” superaron el millón de reproducciones en YouTube, mientras que el de “Tu otra mitad”, suman millones de reproducciones.

El chico recibió un importante apoyo de personalidades del medio. En mayo del año pasado, lanzó “Tu foto” junto a Q’ lokura y en junio Luck Ra lo invitó a cantar con él en su show. A su vez, el piloto Franco Colapinto, compartió en redes sociales su entrevista en el canal de streaming Luzu y expresó: “Cómo la rompe este pibe, un crack total. ¡Qué linda historia! ¡15 años!”.

Luego, en octubre llenó su primer Movistar Arena, todo un hito en la vida del joven cantante. En febrero de esta año se presentó por primera vez en el Anfiteatro de Rosario, un sueño cumplido para Merlo.