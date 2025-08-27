La Capital | Ovación | Colman

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

El volante ofensivo inició su carrera en Cerro Porteño y arribará al Parque a préstamo por una temporada y con una opción de compra. Su último paso fue en Querétaro

Luis Castro

Por Luis Castro

27 de agosto 2025 · 10:31hs
Josué Colman tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newells. Resta la firma de contrato y oficialización.

Josué Colman tiene todo acordado de palabra para sumarse a Newell's. Resta la firma de contrato y oficialización.

En el medio del golpe anímico que recibió Newell's tras la derrota en el clásico con Central, en el Parque se activaron las búsquedas de refuerzos y comenzaron movimientos acelerados con el fin de retocar al plantel. A la partida de un jugador paraguayo, que desde hace tiempo no estaba en los planes pero que fue utilizado por Cristian Fabbiani, ahora llegará otro guaraní a pedido del entrenador (falta la revisión médica y firma de contrato). Se trata del volante ofensivo Josué Colman, quien deja México con el fin de jugar en la Lepra a préstamo por una temporada y con una opción de compra del cincuenta por ciento del pase.

Pero la gran pregunta es: ¿quién es el paraguayo Josué Colman? Es un mediocampista ofensivo, de 27 años, que inició su carrera en Cerro Porteño. En el club Azulgrana comenzó jugando en la temporada 2016 y al año siguiente se coronó campeón del Clausura. Su buen rendimiento hizo que Orlando City Soccer Club adquiriera su pase y firmó un contrato por cinco temporadas. Tal era la expectativa que recibió la camiseta número la 10 que lucía nada menos que el brasileño Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite).

La idea del jugador era no sólo afrontar ese desafío sino continuar con su crecimiento futbolístico para pegar el salto al fútbol europeo. Pero no todo transitó por el camino soñado sino que un año después de su arribo fue prestado a su club de origen, Cerro Porteño. ¿El motivo? Colman fue separado del plantel por "quebrantar las reglas del vestuario del equipo", según informó el cuerpo técnico del club de ese momento. Esa cesión indicaba que difícilmente iba a volver a la entidad de la MLS.

Embed - Josue Colman 2025

“Sabía cuándo llegue que existían altas expectativas en mí, pero las cosas no salieron de la manera que esperaba, especialmente para el equipo y para mí personalmente”, declaró en aquel momento Colman en una entrevista para la MLS.

>>Leer más: Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Ante esta situación, en 2021 firmó un vínculo por dos año con Guaraní, club con el que lograr obtiene un nuevo título y le permitió emigrar a México, más precisamente Mazatlán FC a cambio de 2,5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. De acuerdo a los detalles informados en México, fue uno de los fichajes más caros del club.

En enero del presente año llegó a Querétaro a préstamo por seis meses y con la opción de renovar. No obstante, en las últimas semanas Colman recibió propuestas de Arabia y también de México, pero finalmente en las últimas horas aceleró las negociaciones y se quedó con el volante ofensivo. En el Parque lo esperan para las próximas horas para finiquitar la operación y sumar un nuevo jugador al plantel del Ogro.

>>Leer más: Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisOmarTapia/status/1960537593935692273&partner=&hide_thread=false

Otros antecedentes

El jugador paraguayo que llegará a Rosario en las próximas horas también disputó el Mundial de Fútbol sub-17 defendiendo los colores de la selección de Paraguay en 2015 y el Sudamericano sub-20 en 2017. Como distinción, Colman fue el único paraguayo en obtener el Balón de Plata en la Copa México de Naciones sub-17 de 2014.

Entre las características futbolísticas, Colman puede desempeñarse como extremo por ambos costados y también como un segundo delantero o mediapunta.

Noticias relacionadas
Los hinchas de Central esperan la resolución para poder viajar a Junín. 

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Newells. Salcedo no estaba en los planes del Ogro, pero jugó ante Defensa e ingresó en el clásico con Central.

Qué otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Marcelo Píccoli. El experimentado secretario de la Rosarina de Básquet está muy orgulloso de la labor de los clubes.

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

La formación inicial del último sábado de Newells en Arroyito, sin ningún futbolista surgido de la cantera leprosa. 

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Lo último

Hace un año, Williams anunciaba la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Hace un año, Williams anunciaba la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newells

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

El vehículo oficial de la Cámara Diputados que trasladaba a la diputada nacional de La Libertad Avanza y a su padre, dirigente de Unite, terminó en el campo.

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Ovación
Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newells

Por Luis Castro
Ovación

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newells

Cuáles son los antecedentes de Josué Colman, el paraguayo que llega a Newell's

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Qué otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Qué otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Policiales
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La Ciudad
Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año
LA CIUDAD

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás